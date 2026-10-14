Rectores condenan las cargas policiales en la Complutense y piden investigar los hechos que motivaron la intervención

Dos policías inmovilizan a un estudiante - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha condenado las cargas policiales en la Universidad Complutense de Madrid, en el marco de la huelga educativa que ha arrancado este miércoles en la Comunidad, y ha pedido que se investiguen los hechos que han motivado la intervención.

Los rectores, que han lamentado "profundamente los graves incidentes sucedidos" en la Universidad Complutense de Madrid, consideran que "las imágenes de las cargas policiales en la Facultad de Ciencias Químicas chocan frontalmente con todo lo que representa un campus universitario y son especialmente dolorosas para esta asociación".

CRUE defiende la libertad de expresión y el derecho a la huelga como "herramientas legítimas de reivindicación social". Ante la gravedad de lo sucedido, considera necesario que se investiguen los hechos y se esclarezcan las circunstancias que motivaron la intervención policial.

"Las reivindicaciones y los conflictos que afectan a la educación pública deben encontrar respuesta mediante el diálogo y la negociación. Las universidades deben seguir siendo espacios de libertad, convivencia y expresión pacífica de las discrepancias", ha señalado la entidad.

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas acusadas de delito contra agente de la autoridad en el marco de la concentración por la educación pública que tiene lugar esta mañana en la Universidad Complutense de Madrid, donde los agentes han tenido que cargar contra los manifestantes.