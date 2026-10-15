Los rectores entregan los Premios Hilotesis a seis investigadores

Entrega de los Premios Hilotesis 2026 en el Círculo de Bellas Artes - CRUE

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), con la colaboración de la Fundación Ignacio Larramendi, ha entregado este jueves los Premios de la sexta edición del concurso Hilotesis de divulgación científica.

Los premios han sido para los investigadores Estela Pena (USC), Gabriel Arbona (UIB), Natalia Martínez (ULE), Víctor Armada (UCJC), Rocío del Carmen Bueno (US) y Carla Piqueres (UJI).

En esta edición, el certamen se ha desarrollado sobre el formato de carrusel en la red social Instagram, en un acto presencial celebrado en la sala María Moliner del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Los investigadores han recogido los galardones de manos de la vicepresidenta de la Fundación Ignacio Larramendi, Carmen Hernando Larramendi, y del presidente de CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde. También ha participado en el acto el director del Círculo de Bellas Artes, Valerio Rocco.

Con 255 participantes en esta edición, desde CRUE han destacado que '#HiloTesis' "se consolida como uno de los principales escaparates de la divulgación científica universitaria en España".