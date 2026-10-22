Los rectores reclaman recursos financieros para que se pueda desarrollar el Estatuto del Universitario

Archivo - Estudiantes universitarios - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) han reclamado que el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que entra en vigor este viernes, cuente con "los recursos financieros necesarios para que se puedan hacer efectivos los nuevos derechos y obligaciones contemplados en el texto".

Desde CRUE valoran "muy positivamente" el avance que representa el nuevo Estatuto en reconocimiento de derechos para los y las estudiantes, así como la participación en su elaboración.

Los rectores destacan que recoge expresamente aspectos como el bienestar emocional del estudiantado y supone un refuerzo a la conciliación académica, personal y profesional.

Asimismo, añaden que se contemplan cuestiones "muy relevantes" relacionadas con los cambios socioeconómicos, como el desarrollo e implantación de la IA.

El Estatuto del Estudiantado Universitario que reconoce el derecho al paro académico, la conciliación de los estudiantes y recibir atención a la salud mental gratuita entra este viernes 23 de octubre tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto recoge expresamente el derecho al paro académico, total o parcial, y prevé que las universidades regulen cómo ejercerlo con participación de la representación estudiantil, respetando también el derecho a la educación. Entre los deberes que deberán cumplir los alumnos, destaca el no hacer un uso inapropiado de la Inteligencia Artificial.

También reconoce el derecho a recibir orientación y atención psicológica y de salud mental gratuita y accesible. Además, se prevén unidades de apoyo y protocolos de prevención y actuación ante conductas suicidas.