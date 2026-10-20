Los rectores se unen a los científicos para que la ciencia sea "el motor socioeconómico del país" tras las elecciones

Investigadores - CRUE

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) comparte con la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y con la federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) el objetivo de convertir el Sistema Español de Ciencia y Tecnología (SECTI) en "el gran motor de progreso socioeconómico de España", de cara a la nueva legislatura que se abrirá tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Desde este martes, el comunicado 'Por el impulso que la Ciencia y el Sistema de I+D español merecen' cuenta con la adhesión de CRUE, tras la firma del documento por parte del presidente de CRUE y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde.

Las universidades son responsables de más del 80 por ciento de la investigación que se hace en España, mientras que COSCE es representante y portavoz de una comunidad que reúne a 90 sociedades científicas y más de 46.000 investigadores y FACME representa a 150.000 socios de 46 sociedades científico-médicas.

Estas entidades proponen trasladar al Gobierno que surgirá de las próximas elecciones generales cinco líneas esenciales de actuación para convertir el SECTI en el motor que aproxime definitivamente al país al estándar económico, tecnológico y social de los países más avanzados con los que España quiere compararse y competir.

De este modo, proponen un aumento de la financiación de los Proyectos de Generación de Conocimiento a través de una financiación suficiente, estable y sostenida en el tiempo, que supere por fin el 2% de inversión del PIB; la puesta en marcha de una normativa que aligere la carga administrativa y burocrática asociada a los proyectos y centros de investigación; y una revisión de las condiciones de la carrera científica, con especial atención a los salarios y determinantes laborales de los investigadores.

También apuestan por el impulso a la actividad investigadora en las universidades; y la potenciación de la conexión entre la investigación en universidades y centros de investigación y su transferencia al sector productivo