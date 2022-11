El secretario de Estado de Educación defiende un "gran esfuerzo" para que la tecnología "no acreciente la desigualdad"

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón", ha defendido hacer "un gran esfuerzo, también presupuestario" para que el uso de la tecnología no acreciente la desigualdad".

Bar Cendrón ha ahondado en el potencial de la tecnología desde el punto de vista de la educación y se ha referido al trabajo por "virtualizar las aulas y capacitar a los docentes", pero ha advertido también de la necesidad de ser prudentes en su uso. "No somos tecnoescépticos, pero debemos ser tecnoprudentes", ha explicado.

Bar Cendán ha participado en la consulta de alto nivel 'Aprendizaje y transformación digital en Iberoamérica' junto con otros expertos y audotirades educativas que han participado en la confección del Informe de seguimiento de la educación 2023 sobre tecnología y educación que se celebró en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, bajo el impulso de la Organización de Estados

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); ProFuturo --el programa de educación digital impulsado por Fundación Telefónica y Fundación "la Caixa"-- y el Informe de seguimiento de la educación en el mundo (Informe GEM) de la Unesco.

El objetivo ha sido hacer seguimiento de los compromisos adoptados por países y organizaciones en materia de transformación digital durante la Cumbre sobre la Transformación de la Educación de la ONU del pasado septiembre. Este seguimiento y las evidencias aportadas por los participantes servirán de insumos para el Informe de

seguimiento sobre tecnología y educación, que publicará Unesco en julio de 2023.

Manos Antoninis, director del Informe GEM de la UNESCO, ha destacado, por su parte, que la tecnología ha transformado la forma en la que los estudiantes aprenden y los maestros enseñan. Ha añadido que "se tiende a pensar que la tecnología es solo conectividad y dispositivos; sin embargo, puede ayudarnos a extender la educación a

migrantes, niños y mujeres, personas con discapacidad, a aquellas que viven en lugares remotos o a los que aprenden en una lengua que no es la propia".

Durante su intervención, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, ha explicado que el problema de la educación en la región iberoamericana no es la cobertura o el acceso, sino la calidad y la inclusión. "No debemos olvidar que Iberoamérica es la región que ostenta el récord de horas de clases perdidas durante la pandemia (1,8 billones), donde la competencia lectora ha retrocedido 10 puntos y donde la productividad no avanza desde 1960. La solución pasa por contar con ciudadanos con mayores competencias".

Magdalena Brier, directora general de ProFuturo, ha hecho hincapié en que lo digital es una gran herramienta que nos puede ayudar a redefinir o "reimaginar" la educación. "Es una herramienta que facilita y promueve la equidad, tan necesaria en este momento de grandes desigualdades. Cuando hablamos de tecnología y educación se nos plantean retos, pero también se nos abren grandes oportunidades. Entre ellas, llegar a cualquier lugar remoto con educación y recursos de calidad o contribuir a la resiliencia de los sistemas para

afrontar situaciones de crisis o emergencia", ha destacado.

La consulta ha contado también con la participación de expertos y reconocidas autoridades de la educación en Iberoamérica como Jaime Perczyk, ministro de Educación de Argentina; Marco Antonio Ávila Lavanal, ministro de Educación de Chile; Daniel Crespo, viceministro

de Educación de Ecuador; Leonardo Garnier, exministro de Educación de Costa Rica y asesor especial de Naciones Unidas para la Cumbre sobre la Transformación de la Educación; Mercedes Mateo, jefa división de Educación del BID; Laura Oroz, directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de la AECID; Óscar Martín Centeno, presidente del Consejo de Directores de Madrid; Leandro Folgar, presidente Plan Ceibal, y Carmen Morenés, directora general de Fundación Telefónica.