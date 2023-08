Subirats y los rectores reconocen que el "problema" de financiación de las universidades es "de una complejidad notable"

SANTANDER, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Universidades, Joan Subirats; la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón; y el presidente de la Asociación Europea de Universidades (EUA), Josep Maria Garrell, han valorado el "problema" de financiación pública que tienen las universidades españolas.

"Es una situación de una complejidad notable", ha advertido este jueves Subirats durante la inauguración del seminario 'Modelos marco de financiación plurianual', celebrado en el Palacio de la Magdalena de Santander, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En este sentido, ha explicado que no se trata de un problema "solamente de reclamar, sino de construir alianzas, consensos y de generar una comunidad donde las evidencias sean compartidas". "No necesitamos solamente reclamar más recursos desde la Universidad al Gobierno y a las comunidades autónomas", ha dicho.

El ministro de Universidades ha asegurado que hay un "consenso" sobre la cantidad a la que se tiene que llegar, el 1% del Producto Interior Bruto, y, al mismo tiempo, "de exigencia y de la complejidad institucional porque las comunidades autónomas también tienen que estar presentes".

Así, ha avisado de que España tiene "un problema de complejidad institucional" y ha recalcado que "no es algo que compete solamente al Estado" ya que las comunidades autónomas "tienen que participar en el proceso". "Hay un problema también de disponibilidades presupuestarias, evidentemente el tema está pendiente siempre de las disponibilidades presupuestarias", ha agregado.

En este punto, Subirats ha defendido que invertir en Universidad es "invertir en bienestar, innovación y equidad" y ha destacado su compromiso político "en este tema". "Creo que se han ido haciendo pasos para demostrar el compromiso. El reconocimiento de la infrafinanciación y la necesidad de seguir avanzando. Hay voluntad de compromiso y de que tenemos que avanzar", ha dicho.

LA IMPORTANCIA DE LA FINANCIACIÓN PARA LAS UNIVERSIDADES

En la misma línea, la presidenta de la CRUE ha hecho hincapié en la importancia de la financiación para las universidades, para que puedan cumplir con sus misiones. "La mejor manera de aprender es poner encima de la mesa buenas prácticas", ha propuesto.

Alcón ha hecho referencia a que diversos informes sobre lo que necesita la Universidad, "realizados bajo diversos gobiernos", señalan "sin ningún tipo de duda que uno de los retos en España es que las universidades tuvieran suficiencia financiera".

Las universidades, según ha afirmado, están preocupadas porque "es urgente, necesario, distribuir la responsabilidad de cómo llegar al 1% del PIB financiación entre todas las administraciones".

"Nos intranquiliza un poco saber que la LOSU dice que el esfuerzo financiero se establecerá de acuerdo con las responsabilidades presupuestarias de cada ejercicio, para nosotros eso es un problema y creo que deberíamos ir avanzando en esa concreción. Nos hubiera gustado una ley más ambiciosa", ha reivindicado la presidenta de la CRUE.

Por último, Garrell ha asegurado que los datos que publica la EUA "demuestran que la financiación pública de las universidades españolas no está bien, es deficitaria". "Fruto de las distintas crisis el modelo no ha funcionado bien, no se ha actualizado, es un tema tremendamente urgente de abordar", ha agregado.