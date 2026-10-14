Tolón traslada su apoyo a los profesores ante la huelga en Madrid: "Todas las comunidades autónomas tienen que dialogar"

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha trasladado su apoyo a los profesores ante la huelga educativa convocada este miércoles en la Comunidad de Madrid y ha destacado la importancia de "dialogar" para mejorar las condiciones de los docentes.

"Todas las comunidades autónomas tienen que dialogar, que llegar a acuerdos en algo tan importante", ha señalado la ministra en declaraciones a los medios en Madrid.

Tolón ha destacado el "malestar" que hay entre los profesores de la educación pública en la Comunidad de Madrid. "Los profesores representan mucho, son los que están enseñando y educando a nuestros hijos. En el Gobierno apoyamos sobre todo a los profesores, a la educación pública y la dignificación de la profesión", ha afirmado.

Por eso, ha recordado que han llevado al Congreso de los Diputados la ley de bajada de ratios y reducción de horas lectivas y por eso, ha añadido, van a modificar el real decreto de 0-3 años.

"Creemos que para una buena calidad de la educación es importante que los profesores estén a gusto, cómodos, y para eso es importante la bajada de ratios y de horas lectivas", ha defendido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.