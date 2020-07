Un total de 13 universidades españolas, seleccionadas para participar en 24 nuevas alianzas de campus europeos

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado a conocer este jueves el nombre de las nuevas 24 'Universidades Europeas', entre las que se hallan un total trece universidades españolas, que pasarán a unirse a las 17 primeras alianzas de instituciones de enseñanza superior seleccionadas en 2019.

Se trata de la universidad pública de Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, que forma parte de la Aurora Alliance; la Universidad de Salamanca, que participa en la European Campus of CityUniversities; la Universidad Politécnica de Madrid, que se integra en la European Engineering Learning Innovation and Science Alliance; y la Universidad Politécnica de Valencia, que se engloba en laEuropean Universities of Technology Alliance.

También ha sido seleccionada la Universidad del País Vasco, que se encuentra en la European University Network to promote Equitable Quality of Life, Sustainability, and Global Engagement through Higher Education Transformation; la Universidad de Cantabria, que participa en la EUNICE - European University for Customised Education; la Universidad de León, que está en The European University Alliance on Responsible Consumption and Production; y la Universidad Técnica de Cartagena, en la European University of Technology.

La Universidad Miguel Hernández de Elche participa en la European University of Brain and Technology; la Universidad de Alicante en la Transform4Europe - T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs; la Universidad de Sevilla en la Ulysseus: An open to the world, persons-centred and entrepreneurial European University for the citizenship of the future; la Universidad de Deusto en The European University of Post-Industrial Cities y la Universidad de Zaragoza en UNITA - Universitas Montium.

La institución europea ha defendido que, con el respaldo financiero de los programas Erasmus+ y Horizonte 2020, estas Universidades "mejoran la calidad, la inclusión, la digitalización y el atractivo de la enseñanza superior europea".

La vicepresidente para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, ha afirmado que la Comisión está respondiendo "con firmeza a los estudiantes, que claman por una mayor libertad para estudiar en toda Europa, a los profesores y los investigadores, que piden que se mejore la puesta en común de los conocimientos, y a las instituciones de educación superior, que solicitan que se compartan los recursos".

"Con 41 'Universidades Europeas', en las que participan 280 instituciones, y el respaldo de 287 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea, el Espacio Europeo de Educación se convierte en una realidad tangible para muchos", ha manifestado.

Por su parte, la comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, ha afirmado que le "complace comprobar que una amplia gama de instituciones de educación superior de todos los Estados miembros y de fuera de ellos toman parte en la actualidad en las 41 'Universidades Europeas'".

"La pandemia de COVID-19 ha demostrado que una mayor cooperación transfronteriza y entre las diferentes disciplinas y culturas es la única forma de recuperarse de la crisis y de generar resiliencia. Estas Universidades Europeas constituyen uno de los cimientos fundamentales del Espacio Europeo de Educación", ha subrayado Gabriel.

La Comisión ha apuntado que ha realizado recientemente un examen de las 17 Universidades Europeas ya existentes, seleccionadas el año pasado y ha destacado que los resultados muestran que el 96% de las instituciones piensa que habrían estado mejor preparadas para hacer frente a la pandemia por coronavirus si su Universidad Europea hubiera estado ya plenamente operativa (hace entre 6 y 9 meses que empezaron a funcionar).

Asmismo, más del 60% considera que formar parte de una Universidad Europea les ha resultado útil para hacer frente a las actuales dificultades vinculadas a la crisis.

La Comisión Europea propuso la Iniciativa 'Universidades Europeas' a los líderes de la Unión antes de la Cumbre Social de Gotemburgo de noviembre de 2017, como parte de una visión general para la creación de un Espacio Europeo de Educación, a más tardar, en 2025.

En diciembre de 2017, la iniciativa fue aprobada por el Consejo Europeo, que pidió la creación de al menos 20 Universidades Europeas para el año 2024.