USO Enseñanza pide al Gobierno que incluya en el decreto de bajada de ratios de Infantil la gratuidad del 0-3 años

Archivo - Una niña cuelga su mochila - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

USO Enseñanza ha pedido algo Gobierno que incluya en el proyecto de real decreto de requisitos mínimos de los centros que la reducción de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil vaya acompañada de financiación pública.

El sindicato propone añadir una nueva disposición adicional que obligue al Gobierno y a las comunidades autónomas a financiar progresivamente el 0-3 "avanzando al mismo tiempo que el calendario de aplicación" previsto para las nuevas ratios, hasta alcanzar la gratuidad de la etapa y una oferta pública y sostenida con fondos públicos suficiente.

El proyecto, que la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado tiene previsto examinar el 29 de octubre, fija un máximo de cuatro alumnos por unidad en las aulas de menores de un año, seis en las de uno a dos años y ocho en las de dos a tres, con una aplicación escalonada a partir del curso 2027-2028.

Para USO Enseñanza, "las nuevas ratios deben aplicarse en todos los centros -públicos, de gestión indirecta y privados- al mismo ritmo al que se extiende la gratuidad de la etapa, y acompañadas de la financiación pública que las haga viables".

"Sí a la reducción de ratios; no a imponerla sin financiación y a costa del empleo. Sin recursos comprometidos, la medida pone en riesgo los puestos de trabajo del sector y deja abierta la puerta a que haya niños y niñas que no accedan a esta etapa por motivos socioeconómicos o por falta de plazas", ha advertido.

USO Enseñanza defiende que "el 0-3 cuente con presupuesto, con plantillas suficientes y con las mismas condiciones laborales para todos, sea cual sea la titularidad del centro".