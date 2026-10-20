Candidaturas a los Premios Nacionales de Industria “Bien hecho en España”

Trofeo de los Premios Nacionales de Industria - Cedida

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS)

Los Premios Nacionales de Industria “Bien Hecho en España”, convocados por el Ministerio de Industria y Turismo, reconocen a aquellas empresas industriales que, por su actividad, organización, gestión o liderazgo, hacen de lo bien hecho una seña de identidad para los productos fabricados en nuestro país.



El plazo de presentación de candidaturas finaliza el próximo jueves 29 de octubre.



Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica, de acuerdo con el procedimiento establecido en la convocatoria.



Los premios ponen en valor el papel de las empresas que contribuyen al fortalecimiento y la transformación de la industria española, especialmente en ámbitos esenciales como la autonomía estratégica, la transición digital y la innovación, la sostenibilidad y los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), así como el emprendimiento industrial.



Los galardones se estructuran en cinco categorías, que reflejan las grandes líneas de transformación de la industria española:



- Premio a la Calidad.

- Premio a la Innovación y Transformación Digital.

- Premio a la Autonomía Estratégica.

- Premio Impacto Ambiental, Social y de Gobernanza.

- Premio al Emprendimiento industrial.

El acto de entrega de los premios tendrá lugar durante la celebración de la novena edición del Congreso Nacional de Industria, que se celebrará los días 24 y 25 de febrero en el Centro Niemeyer de Avilés (Asturias).

Bajo el lema “Movemos Europa”, el foro de referencia para el sector industrial en España reunirá a líderes empresariales, representantes de las instituciones y agentes del ecosistema innovador para abordar los principales retos y oportunidades del sector industrial español.



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