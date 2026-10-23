EOI celebra 50 años de formación ambiental y compromiso con la sostenibilidad

Encuentro EOI Generación Verde - Cedida

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS)

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha celebrado el encuentro EOI Generación Verde: 50 años de talento, compromiso e impacto ambiental, una jornada para reflexionar sobre la evolución de la sostenibilidad en España y el papel de la formación en la transformación ambiental y empresarial. Diego Crescente, director general de EOI, ha dado la bienvenida a los asistentes, destacando la importancia de la formación y el talento para afrontar los desafíos ambientales y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.

El encuentro ha contado con la ponencia de Teresa Parejo Navajas, titulada 50 años de sostenibilidad en España: del despertar ecológico al reto global (1976-2026), y una mesa redonda con tres profesionales vinculados a EOI a través de su comunidad Alumni y sus programas de máster: Nieves Cifuentes, responsable corporativa de Medio Ambiente en Naturgy; Kepa Solaun, socio fundador y CEO de Global Factor; y María Ordovás, directora de Estrategia ESG en 21 gramos. La sesión ha estado moderada por Javier García Colino, director de Alumni EOI.

De la conciencia ambiental a la estrategia empresarial

Durante su intervención, Teresa Parejo Navajas ha repasado los principales cambios de las últimas cinco décadas y ha destacado la estrecha relación entre economía y medio ambiente: El medio ambiente no es un asunto desvinculado de la economía, sino que está profundamente entrelazado con ella.

La mesa redonda ha abordado la evolución de la sostenibilidad en las empresas y su creciente peso en la toma de decisiones. Nieves Cifuentes ha recordado el cambio que supuso integrar las cuestiones ambientales en la gestión económica: El medio ambiente entró ya directamente en la cuenta de resultados de la empresa y, a partir de ahí, ya todo cambió.

Por su parte, Kepa Solaun ha subrayado que la sostenibilidad deja de ser una cuestión técnica y una cuestión de cumplimiento para pasar a ser una cuestión estratégica básica para las compañías. María Ordovás ha destacado también la importancia del propósito profesional: Yo quiero también, si trabajo, que haga un bien.

Alumni EOI: talento y compromiso con el cambio

La participación de los tres profesionales ha puesto en valor la contribución del talento formado en EOI a la transformación sostenible de las organizaciones y el papel de la comunidad Alumni como red de conocimiento, experiencia y colaboración.

Javier García Colino, director de Alumni EOI, ha destacado la importancia de mantener los vínculos entre la Escuela y quienes han formado parte de ella. En este 50 aniversario, EOI quiere agradecer a toda su comunidad Alumni su compromiso, implicación y contribución a construir una sociedad más sostenible, así como su capacidad para trasladar el conocimiento y los valores adquiridos a sus organizaciones y al conjunto de la sociedad.

Cincuenta años formando talento para el cambio

La trayectoria de EOI en este ámbito comenzó en 1976, con su primer curso de posgrado en Ingeniería Ambiental, que contó con una promoción inicial de 48 estudiantes. Desde entonces, su oferta formativa ha evolucionado para responder a nuevos desafíos, desde la gestión medioambiental hasta la sostenibilidad corporativa, la estrategia ESG, la economía circular y la descarbonización.

Otro hito ha sido el Máster en Energías Renovables y Mercado Energético (MERME), puesto en marcha hace 25 años para conectar tecnología, regulación, mercados y gestión de proyectos renovables.

Con EOI Generación Verde, la Escuela celebra cinco décadas de formación y compromiso ambiental, reconoce a las personas que han contribuido a esta trayectoria y reafirma la importancia del talento y el conocimiento para afrontar los retos de sostenibilidad del futuro.

Revive el encuentro y los 50 años de historia de EOI:

https://www.youtube.com/watch?v=YZcaR1XGKE0&t=473s