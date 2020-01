Apicultores de toda España se manifestarán el 31-E en Madrid para exigir un etiquetado claro de la miel

Publicado 20/01/2020 13:36:54 CET

Piden declarar plaga a la avispa asiática, prohibir plaguicidas tóxicos e investigación para conocer las causas de la mortandad apícola

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 70 organizaciones y asociaciones de apicultores de toda España se manifestarán el próximo 31 de enero en Madrid para exigir un etiquetado claro y pedir la prohibición de los plaguicidas tóxicos que afecten a la supervivencia de las abejas.

La manifestación, convocada por la Asociación Española de Apicultores, integrada por las plataforma Etiquetado Claro, Stop Vespa Velutina y la Plataforma SOS Biodiversidad-SOS Abejas, junto a 62 asociaciones y organizaciones agroambientales, partirá a las 12 horas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para protestar ante la falta de un sistema de etiquetado claro, que evite el fraude y el engaño a los consumidores y para protestar por la mala situación que enfrentan los apicultores en España, según han informado fuentes de la organización a Europa Press.

La marcha seguirá desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la glorieta de Carlos V y seguirá por el Paseo del Prado hasta la Plaza de Neptuno desde donde subirá por la Carrera de San Jerónimo hasta las inmediaciones del Congreso de los Diputados, donde leerán un manifiesto.

Además de la plataforma, también respaldan la convocatoria la Asociación Española de Apicultores, las plataformas SOS Biodiversidad, SOS Abejas y Stop Vespa Velutina, 62 asociaciones apicultores, agricultores, organizaciones agroambientales y asociaciones de defensa sanitaria y apicultores a título personal.

Lo que exigen es un nuevo etiquetado de la miel que indique claramente la procedencia de la miel para que los consumidores sepan lo que están consumiendo, si es de España o de terceros países, como China, donde la normativa de calidad alimentaria y sanidad animal es muy diferente a la de la Unión Europea.

En la actualidad, la miel que se vende en España no exige mostrar el país donde ha sido cosechada. Tan solo es necesario indicar si procede o no de la Unión Europea o no y si es mezcla de mieles de la Unión Europea y del exterior.

Según las organizaciones del sector esto da lugar al fraude puesto que es suficiente con un mínimo de porcentaje de miel de la UE para poder vender mieles de baja calidad de fuera de la UE para poder poner que el producto es del territorio comunitario.

Precisamente, España propuso una modificación a la UE que planteaba que se incluyera el porcentaje de la mezcla de mieles, sin embargo, los Veintiocho se opusieron a la propuesta.

Por otro lado, desde la Plataforma Stop Velutina, exigirán el día 31 al Gobierno de Pedro Sánchez que España participe junto a otros miembros de la Unión Europea en las investigaciones que se están realizando sobre la vespa velutina, la especie invasora de avispas asiáticas que literalmente se come las colmenas españolas.

De este modo, en un manifiesto al que ha tenido acceso Europa Press instan al Ministerio que dirige Luis Planas que coordine a los distintos proyectos de investigación que se desarrollan en las distintas comunidades autónomas y que se estudien los distintos métodos de control y posible erradicación que se emplean en las distintas comunidades autónomas de modo que se exija el "máximo respeto al medio ambiente y a la biodiversidad en los métodos a emplear", así como unificar los criterios y coordinarlos desde el Gobierno.

Asimismo, exigen que se declare a la avispa asiática como "plaga" de modo que se pueda acceder a financiación estatal y de la UE para combatirla y lograr indemnizaciones ante los daños causados.

Mientras, el Manifiesto de la Plataforma #SOSBiodiversidad #SOSabejas remitido a Europa Press pide la prohibición de "todos" los plaguicidas tóxicos para los polinizadores y que se tenga en cuenta el principio de protección tanto para la salud humana como de las abejas.

En concreto, piden al Gobierno que elabore en el plazo de un año un Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Polinizadores para prohibir todos los plaguicidas autorizados en España y cuya ficha de registro se establezca que son peligrosos para las abejas y demás polinizadores.

Otra de sus peticiones es prohibir "sin excepciones" todas las fumigaciones aéreas por cualquier medio y "todas" las fumigaciones en cunetas de carreteras y otras vías. Mientras esto sucede solicitan mayor facilidad para conseguir información sobre las aplicaciones autorizadas ya que la ley obliga a su vista pública y a contar con un Registro de Aplicaciones Aéreas dentro de la normativa que fija un marco de actuación para lograr un uso sostenible de los fitosanitarios.

Igualmente, piden al Gobierno financiación para investigación universitaria busque las causas de la alta mortalidad de los polinizadores a nivel estatal y la creación de una base de datos de muestras analizadas para determinar las causas y mejorar la resistencia de estos en el futuro.

Desde la plataforma #Etiquetadoclaroya y #Etiquetadoclarodelasmieles, recuerdan que en los últimos diez años España ha manteindio una producción estable de entre 32.000 y 34.000 toneladas mientras que las importaciones de mieles de países que no pertenecen a la UE han aumentado desde las 8.000 hasta las 17.000. De estas, China ha pasado de 3.300 a 15.000 toneladas.

El manifiesto final de la manifestación será leído frente al Congreso de los Diputados por la responsable de comunicación de la Asociación Española de Apicultores (AEA), Eva Miquel.