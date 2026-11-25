Alzacola rojizo. - ELGOLLI MOHAMED

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 31,2 por ciento (33 taxones) de las 106 especies y subespecies de aves endémicas o que concentran la mayor parte de sus efectivos poblacionales en España se encuentra en alguna categoría de amenaza, según el informe 'El Estado de las aves de España 2025', publicado por SEOBirdLife a partir de la actualización de la Lista Roja de las Aves con criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En concreto, el 3,8 por ciento (cuatro taxones) está catalogado en 'Peligro Crítico', el 10,4 por ciento (11 taxones) figura 'En Peligro' y el 17 por ciento (18 taxones) aparece como 'Vulnerable'. Además, el 19,8 por ciento (21 taxones) se considera 'Casi amenazada' y el 43,4 por ciento (46 especies) consta como 'Preocupación menor'.

A partir de los programas de seguimiento, censos, evaluaciones de conservación, proyectos de investigación y acciones sobre el terreno, el documento recoge tanto los avances como los retos pendientes y advierte de que cerca de la mitad de las especies evaluadas presenta un estado desfavorable o potencialmente preocupante, por lo que llama a reforzar las políticas de conservación, restaurar ecosistemas degradados y consolidar la participación social.

ESPECIES EN "PELIGRO CRÍTICO" Y AVANCES

Entre las aves endémicas o con mayor concentración poblacional en España catalogadas en 'Peligro Crítico' figuran el alzacola rojizo -sensible a los cambios de uso en el medio agrario, con un descenso poblacional del 84,3 por ciento en los últimos diez años y una contracción del área de distribución del 41 por ciento-, la focha moruna -con una caída del 83 por ciento desde 2002 y menos de 250 individuos maduros en libertad-, la pardela balear -considerada la especie endémica europea más amenazada, con modelos que prevén su extinción total en 60 años si no se actúa a tiempo- y la lechuza majorera o canaria, endémica de Fuerteventura, cuya población se ha reducido en más del 50 por ciento en menos de diez años y cuenta con apenas 100 ejemplares reproductores.

Por su parte, las especies clasificadas 'En Peligro' son el pinzón azul de Gran Canaria, la cerceta pardilla, el alimoche canario o guirré, la malvasía cabeciblanca, la ganga ortega, el sisón común, la terrera marismeña, el alcaraván común, la alondra ricotí y la avutarda hubara africana.

Frente a estos datos, el informe destaca mejoras en especies como el águila imperial ibérica, que pasa a 'Casi amenazada' tras crecer un 6 por ciento anual en los últimos años y ampliar su área de distribución, o el pinzón azul de Gran Canaria, que mejora su situación hasta 'En Peligro' al superar los umbrales de 'Peligro Crítico' gracias a un incremento poblacional reciente, si bien SEOBirdLife subraya la necesidad de mantener a largo plazo las medidas eficaces de conservación.

"España alberga una parte muy importante de las poblaciones europeas y mundiales de numerosas especies de aves, lo que implica una gran responsabilidad. Es necesario impulsar medidas ambiciosas de conservación, restauración de hábitats, mejorar la gestión agraria y su integración con la conservación de la naturaleza, así como garantizar que todas las especies amenazadas cuenten con planes de recuperación con la financiación suficiente", ha afirmado el responsable de la Unidad de Especies y Espacios de SEOBirdLife, Kiko Álvarez.

AVES COMUNES Y CIENCIA CIUDADANA

En cuanto a las aves comunes en primavera entre 1998 y 2025, los datos reflejan un predominio de declives moderados estadísticamente significativos (41 por ciento), frente al 30 por ciento de especies en aumento y el 27 por ciento con tendencias estables, a través de programas de ciencia ciudadana como Sacre, Noctua y Sacin.

El documento alerta especialmente sobre las aves vinculadas a sistemas agrarios y espacios abiertos -como el sisón común o el jilguero europeo, Ave del Año 2026, con un descenso cercano al 40 por ciento entre 1998 y 2025- por factores como la intensificación agrícola, la simplificación del paisaje, la desaparición de barbechos y lindes o la pérdida de alimento, así como sobre las aves alpinas (como el roquero rojo o la alondra común), afectadas por un patrón compatible con el cambio climático, aunque con muestreos escasos en alta montaña y humedales.

Por el contrario, las aves forestales muestran una tendencia general positiva -con especies como la curruca capirotada, el pinzón vulgar, el pico picapinos o el petirrojo europeo-, al igual que numerosas rapaces y aves de gran tamaño como el buitre leonado, el milano real o el cernícalo primilla. Asimismo, el informe recoge el VIII Censo Internacional de Cigüeña Blanca en España, que sitúa la población reproductora en cerca de 34.000 parejas, similar a la de hace dos décadas pero inferior a la de la pasada.

Por último, SEOBirdLife resalta el peso de la ciencia ciudadana: durante el último año, la plataforma eBird sumó cerca de 40 millones de observaciones en España con más de 36.000 participantes, a los que se añaden más de 2.000 voluntarios en programas como Sacre, Sacin, Noctua y Aves y Clima, más de 500 personas anilladoras y los grupos de trabajo de la organización.

"Este informe demuestra el enorme valor de contar con programas de seguimiento mantenidos en el tiempo. Gracias al trabajo de miles de personas voluntarias podemos conocer con precisión cómo evolucionan las poblaciones de aves, detectar a tiempo problemas de conservación y evaluar si las medidas implementadas están funcionando o no. La información científica y rigurosa es la herramienta más poderosa para tomar buenas decisiones de gestión", ha concluido Álvarez.