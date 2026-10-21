El cambio del mundo rural provoca un aumento de vertebrados frente al declive de insectos y anfibios, según un estudio

Archivo - Un corzo en un campo de cereales en verano en la zona de Espeja de San Marcelino (Soria). - JUAN ANTONIO GARCIA - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por investigadores del Instituto Pirenaico de Ecología (IPE), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha analizado cómo la transformación del mundo rural en el siglo XX ha favorecido la recuperación de grandes vertebrados, como osos, lobos y corzos en el campo, frente al declive de insectos, anfibios y pequeñas aves.

Esta investigación del CSIC, publicada en la revista 'Journal of Applied Ecology', ha detallado que la presencia cada vez mayor de grandes rapaces o jabalíes, entre otros, en España y la disminución de pájaros o mariposas tienen un origen común en los grandes cambios socioeconómicos del último siglo.

El estudio plantea que este incremento de grandes animales y declive de pequeños supone una "buena noticia" para la conservación de la naturaleza, pero plantea una "paradoja" con posibles consecuencias para los ecosistemas conocidos como 'macrorewilding' y 'microfaunation'.

Los investigadores del CSIC en colaboración con la Universidad Miguel Hernández (UMH) han detallado que esta combinación de sucesos no solo representa "una composición novedosa" de las comunidades de animales, sino una alteración de los procesos ecológicos fundamentales relacionados con ambos grupos, como la productividad vegetal, la descomposición, la dispersión de semillas o la transmisión de enfermedades, como ha explicado el investigador del IPE-CSIC y principal autor del estudio, Mario Gaspar.

Por su parte, el coautor del estudio e investigador a su vez del IPE-CSIC, José Daniel Anadón, ha advertido de que, como resultado de esta situación, la recuperación de la gran fauna, aunque "deseable y necesaria", no implica "por sí sola" la recuperación de la integridad del ecosistema.

UN PATRÓN QUE COMENZÓ A CAMBIAR EN EL SIGLO XX

Gaspar y Anadón han explicado que durante milenios, la caza de subsistencia y la erradicación de depredadores redujeron de manera "drástica" la población de estos animales, un patrón que comenzó a cambiar con el declive de las sociedades agrarias, acelerado a mediados del siglo XX, y que ha permitido la recuperación de multitud de especies de grandes vertebrados.

Este mismo contexto de mayor presencia de gran fauna, sumado al uso de pesticidas, la simplificación de paisajes, el cambio climático o la expansión de redes invasoras ha afectado a numerosos grupos de fauna de pequeño tamaño, que se han visto reducidos.

"La evolución de las sociedades agrarias hacia sociedades industriales y tecnológicas ha trasladado la presión humana de la persecución directa de grandes vertebrados a la erosión silenciosa de la fauna de menor tamaño", ha concluido Gaspar.

A raíz de este estudio, el CSIC ha propuesto realizar un seguimiento de la fauna que incluya a animales de todos los tamaños y usar indicadores que reflejen el estado del ecosistema en su conjunto.