Las CCAA y ecologistas recelan de los futuros planes hidrológicos que estudia el Consejo Nacional del Agua

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varias comunidades autónomas y organizaciones ecologistas han manifestado este martes sus recelos ante los futuros los planes hidrológicos de cuenca para el periodo 2022-2027 que estudia este martes el Consejo Nacional del Agua con el fin de emitir un informe que estudiará el Consejo de Estado y finalmente el Consejo de ministros para su aprobación antes de final de este año.

En declaraciones a los medios de comunicación en las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, los responsables de agua de Murcia y de Castilla-La Mancha, así como los colectivos de la Red Ciudadana por una Nueva Cultural del Agua y WWF han criticado que después de un trabajo desarrollado durante los últimos tres años, el pasado 18 de noviembre el departamento que dirige Teresa Ribera les ha trasladado unos nuevos borradores que, entre otras cuestiones modifican los caudales ecológicos del Tajo.

Así, consideran que no es de recibo haber tenido apenas once días para estudiar unos textos prolijos que definirán la política hidráulica española durante el próximo lustro.

En este contexto, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, ha asegurado que la Región votará "por supuesto" en contra del informe del Tajo, del Júcar y del Segura y ha acusado al Ministerio para la Transición Ecológica de haber adoptado un criterio "totalmente arbitrario, caprichoso e injustificado".

Respecto al Tajo, Luego ha manifestado su preocupación porque la propuesta de Plan Hidrológico de esta cuenca prevé un incremento de caudales ecológicos en Aranjuez que Murcia considera que afectará de manera "negativa y directa" a sus intereses del trasvase de agua del Tajo al Segura. El consejero explica que la propuesta del Gobierno supone incrementar de modo "escalonado, arbitrario, subjetivo y, lo que es más preocupante, caprichoso, sin motivación técnica o jurídica que avale la decisión".

Para Luengo el plan tampoco valora las consecuencias "tan" negativas que tendrá para el desarrollo económico, social y medioambiental del Levante español.

En concreto, Murcia reclama que para garantizar la salud ecológica del Tajo hay que invertir en depuración para que no haya ni un solo vertido de agua contaminada al río, como se hizo con el río Segura en su momento. "Pedimos infraestructuras para garantizar la salud ecológica del río Tajo", ha insistido Luengo.

En esa línea, critica que los nuevos caudales ecológicos diluirán la contaminación dentro del río sin que los vertidos cesen y alerta de que una vez publicado el plan en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Levante dejará de recibir unos 31,5 hectómetros cúbicos de agua y ve preocupante que el aumento de caudales ecológicos se acometerá de forma escalonada desde 2025.

Respecto al plan hidrológico del Júcar, manifiesta que "tampoco" recoge las infraestructuras necesarias que pedía la comunidad autónoma para garantizar los recursos hídricos en la zona del Altiplano, la zona de Jumilla y Yecla y el del Segura "no aporta ni una sola solución" para el déficit hídrico en la cuenca.

C-LM TAMBIÉN EN CONTRA, NO ACEPTA CAMBIOS

De igual modo, desde Castilla-La Mancha recuerdan que en mayo votaron a favor de una progresividad de los caudales en Aranjuez, pero ahora el nuevo texto cambia estos caudales, algo que a la Junta le "sorprende no gratamente" y que ha conocido en la convocatoria del Consejo Nacional del Agua.

"No nos han consultado y no podemos permitir esos cambios", asegura el director-gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, José Manuel Martín, que garantiza que la comunidad "no va a aceptar ningún cambio con respecto a lo que ya se aprobó en mayo".

En concreto, expone que Castilla-La Mancha no puede aceptar la progresividad de los caudales en Toledo y en Talavera e insiste en que esto "no estaba en el borrador del mes de mayo". Tampoco cede ante la urgencia pues no ve suficiente once días para estudiar "con profundidad" un documento de 125 páginas.

"Eso no puede pasar", defiende, por lo que ha adelantado que la comunidad autónoma exigirá la eliminación de la disposición adicional novena del borrador que incorpora esos condicionantes a la implantación de esos caudales ecológicos y que va en contra de las sentencias del Tribunal Supremo, tanto de la Junta de Castilla-La Mancha como de otros cuatro colectivos sociales de la cuenca del Tajo.

ONG: PLANES "DECEPCIONANTES"

El rechazo y los recelos no llegan solo de las comunidades autónomas, sino de los colectivos ecologistas, como la Red del Tajo y la Plataforma por los Ríos de Madrid y el Río Tajo, e la que forma parte Ecologistas en Acción, rechaza el plan de la cuenca del Tajo por ser contrario a las sentencias del Supremo y porque no establece realmente caudales ecológicos correctamente implantados, lo que perjudicará el buen estado de los ríos de la cuenca.

El representante de ambas organizaciones, Alejandro Cano, ha recordado que los caudales ecológicos son una obligación legal en todas las masas de agua y califica de "decepcionante" que el plan del Tajo no cumpla con las necesidades ambientales de la cuenca.

Cano acusa al Ministerio para la Transición Ecológica de haber cedido a las presiones de comunidades autónomas, de comunidades de regantes y de sectores interesados par introducir un "cambio de última hora" que está al margen del proceso de planificación ordinario y que no se ha sometido a consulta o información pública, por lo que exige también que se suprima la disposición adicional novena del texto que estudia hoy el órgano consultivo en materia de agua.

En la misma línea, el representante de WWF en el Consejo Nacional del Agua, Alberto Fernández, observa una "afección grave" a la Directiva Marco de Agua porque mantiene "en mínimos" los caudales ecológicos no establecidos con fines científicos. La ONG duda también de los objetivos y la eficacia de los planes hidrológicos, lo que califica de "muy grave".

Para Fernández, los planes siguen apostando por la ampliación de regadíos, sobre todo en el Duero, el Guadiana, en el Guadalquivir, y por modernizar los regadíos que, en su opinión, es un "incremento encubierto del consumo de agua" en el regadío.

Así, concluye que se produce una "importante" reducción de retornos que son recursos de la cuenca aguas y vaticina en los próximos años un descenso "grave" en el caudal de los ríos con estos planes que carecen de medidas para reforzar la resiliencia ante el cambio climático.

Finalmente, ha adelantado que la ONG votará en contra de los del Tajo y el Guadiana, el Ebro, el Guadalquivir y el Duero y se abstendrá en el resto de planes.