Las chinches han aumentado un 20% en España en los últimos años, según ANECPLA

Publicado 22/08/2019 13:33:39 CET

Chinche - ANECPLA

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha advertido acerca del aumento de chinches que se ha vivido en España durante los últimos tiempos, según ha publicado en un comunicado.

Cabe recordar que esta especie estaba erradicada desde hace más de medio siglo, pero en la actualidad, hay zonas en las que se ha convertido en un problema de salubridad. Las empresas de plaga han señalado que la demanda de servicios relacionados con chinches han aumentado un 20% durante los meses de calor.

En años anteriores, este problema era más habitual en los hoteles pero en este momento, los lugares más perjudicados son los apartamentos turísticos que se encuentran en ciudades con abundante afluencia de viajeros. Según la directora general de ANECPLA, Milagros Fernández, este cambio se ha debido a que en los hoteles se llevan a cabo unos protocolos de actuación que aún en los apartamentos turísticos no se ha recibido.

El comunicado ha remarcado que la aparición de estos parásitos no siempre se debe a la falta de higiene y actualmente, está más relacionado con los desplazamientos entre países y el aumento de turismo, ya que las chinches no vuelan, no saltan pero "son excelentes autoestopistas" y se encuentran en la ropa, equipaje, muebles u otros objetos.

"Las chinches se alimentan de nuestra sangre y comienzan a expandirse", ha detallado Milagros Fernández, que además, ha puntualizado que para acabar con una chinche es necesario una gestión y un control profesional a consecuencia de su rápida proliferación.

Los profesional han notificado que no se debe emplear insecticidas domésticos, porque ejercen el efecto contrario al pretendido y expande más la plaga.

Asimismo, han resumido en diez puntos las medidas preventivas para evitar la proliferación de las chinches. Cuando se viaje, revisar las sábanas, almohadas y colchones; no deposite el equipaje encima de las camas; si ha sufrido alguna picadura, compruebe si hay manchas de sangre en la ropa o cama; no utilice insecticidas domésticos; en caso de sospecha de contaminación, poner en cuarentena el equipaje en un lugar alejado del dormitorio; si el equipaje está contaminado, lavar la ropa a 60ºC; evitar colchones o almohadas de segunda mano; las chinches y sus huevos se pueden ocultar en los cestos de ropa, por lo que se recomienda limpiarlos también; reducir los posibles escondites; y por último, acuda a profesionales.