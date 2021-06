El Congreso rechaza la propuesta de Vox de devolver al Gobierno el proyecto de ley de residuos

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la enmienda a la totalidad presentada por Vox al proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que pretendía devolver la iniciativa al Gobierno. Todos los grupos parlamentarios han votado en contra de la enmienda a la totalidad excepto PP, que se ha abstenido.

En su defensa, el diputado de Vox Luis Gestoso ha desgranado los motivos por los que su grupo se opone a este proyecto de ley tal y como se ha presentado para su tramitación porque considera que va "en contra de la igualdad de oportunidades y de mercado" y respecto a los dos impuestos que introduce ha asegurado que "España no está para eso" ya que se repercutirán a "todos los consumidores", una advertencia que según recuerda, ya apuntó el Consejo de Estado en el dictamen sobre esta propuesta de ley.

De cara a la reducción de los residuos en vertedero, la propuesta de Vox es la incineración y la valorización de estos con tecnología que ya existe en Alemania o Dinamarca.

"Hay que devolver este toro a los corrales porque no prioriza la prevención y fomenta la producción en serie de determinados plásticos; porque pretende quebrar las empresas de oxiplásticos sin permitirles adaptarse; porque grava repetidamente a empresas y autónomos y lesiona la libertad de mercado y emprendimiento y es un festival de intervencionismo y prohibiciones", ha resumido el diputado.

Asimismo, en su argumentación ha criticado de que la ley presentada por el Gobierno "busca la balcanización de mercado y ahonda en la desigualdad de los españoles", ya que grava tecnologías como la incineración y penalizan a productores y gestores, al tiempo que no define economía circular ni distingue residuos domésticos y municipales; abunda en la hiperregulación y en la burocracia de medidas que solo unas pocas empresas van a poder soportar, porque no agiliza los trámites de autorización ni adelgaza los procedimientos; porque no distribuye competencias claras entre administraciones ni existen órganos de fiscalización.

Durante el pleno, todos los grupos parlamentarios han criticado con vehemencia los planteamientos de Vox, aunque han advertido de que la propuesta de ley del Gobierno no es lo suficientemente ambiciosa y tiene muchas posibilidades de mejora, de modo que han anunciado que presentarán numerosas enmiendas parciales al texto.

Para el diputado del PP, César Sánchez, la iniciativa legislativa llega "tarde y mal" y con "falta de ambición" pero ha defendido que "no puede estar parada ni un minuto más" porque España no se puede permitir que la ley "no llegue cuanto antes" para cumplir con los objetivos.

Así, confía en que con "ánimo constructivo" afrontarán el debate en la Comisión para la Transición Ecológica, aunque ha añadido que el PP tiene "pocas esperanzas" de que el Gobierno escuche y pueda aceptar enmiendas de su grupo. En ese sentido, ha lamentado que su grupo pidió ampliar el número de comparecencias, solicitud que fue rechazada, de modo que en este momento, asegura que "más de la mitad de los sectores" no estarán representados. "Esa es la escucha de este Gobierno", ha afeado.

Desde el PSOE, la diputada Eva Patricia Bueno, ha asegurado que la enmienda a la totalidad de Vox "no tiene ningún rigor" y su texto "no es serio ni aporta nada al debate parlamentario". Además, ha responsabilizado al anterior Gobierno del PP de los retrasos en el cumplimiento de la normativa ambiental que han llevado a las autoridades europeas a abrir distintos procedimientos de infracción.

Por su parte, el diputado de Teruel Existe Tomás Guitarte, ha defendido que esta es una ley "muy compleja pero imprescindible" para avanzar en la economía circular, aunque ha advertido de que sus resultados dependerán de la "implicación" de ciudadanos y empresas.

No obstante, ha cuestionado algunos elementos que faltan en el proyecto de ley como una adecuada regulación para la gestión de los purines y el estiércol, ya que "apenas se recoge" y "ni siquiera" esos términos figuran en la propuesta normativa. A su juicio, la gestión de estos residuos es en la actualidad un "problema" para los agricultores y los ganaderos cuando podría ser una "fuente de ingresos y riqueza para ese sector".

Asimismo, el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, explicó su apoyo al proyecto de ley porque España "no está a la vanguardia de la lucha contra los residuos y suelos contaminados" por lo que ve "necesario" contar con una ley "potente".

Mientras, el diputado de EH-BILDU Oskar Matute anunció su voto en contra a la propuesta de VOX porque se niega a participar en la "ceremonia de la confusión que el negacionismo hace de forma reiterada" y porque "no cabe espacio de interlocución con quienes se quieren llevar por delante las realidades institucionales que han construido los vascos".

Respecto al proyecto de ley, considera que es "francamente mejorable" porque el texto actual "no es transformador" sino una propuesta "tímida" de modo que se hace "hasta cierto punto inservible" pues sus objetivos son "poco ambiciosos" y adolece de "falta de visión de futuro".

Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, coincide en que el proyecto de ley es "muy mejorable" pero no lo considera merecedor de la enmienda a la totalidad que, en su opinión, Vox propone más como "una estrategia de marketing" para tener más minutos a la tribuna. "Rechazamos su enmienda al cien por cien", ha apostillado.

En la misma línea, la diputada de Ciudadanos, María Carmen Granados, lamenta el negacionismo de Vox y aunque tampoco considera que el proyecto de Ley planteado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea "una buena ley" ya que le faltan "muchas cosas" que confían en que mejoren a través de enmiendas parciales.

Para la diputada de Más País-Verdes Equo Inés Sabanés la enmienda a la totalidad de Vox es "impresentable" y ha planteado la propuesta de su grupo de introducir medidas dirigidas a alcanzar el residuo cero a través del sistema de depósito, devolución y retorno.

Mientras, la diputada de Junts X Cat Pilar Calvo ha manifestado que este proyecto de ley "no es un capricho del legislador sino que llega cuatro años tarde" pero no está de acuerdo con la "imposición de un nuevo impuesto" y alerta de que la iniciativa "invade competencias" de Cataluña al tiempo que uniformiza los criterios para toda España.

En ese sentido, el diputado de ERC Francesc Xavier Eritja ha advertido de que el proyecto legislativo es poco ambicioso y ha exigido que se respeten las competencias autonómicas.

Finalmente, desde el grupo confederal de Unidas Podemos, la diputada Antonia Jover ha definido a Vox como "las señorías del no a la conservación y del no a todo" y considera "incomprensible" su enmienda a la totalidad, al tiempo que confía en que la ley podrá mejorar en su tramitación su "concreción y ambición".