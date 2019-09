El 'Dalái Lama de la Selva', Davi Kopenawa, gana el 'Premio Nobel Alternativo' por su defensa del Amazonas

Publicado 25/09/2019 12:58:46 CET

El chamán yanomami, Davi Kopenawa , ha sido galardonado con el Right Livelihood Award (RLA), más conocido como el Premio Nobel Alternativo, por su defensa en evitar la destrucción del Amazonas, según informa la organización Survival International.

Davi Kopenawa es conocido como el 'Dalái Lama de la Selva' y es el presidente de la organización yanomami Hutukara, con la que comparte este premio. "Me siento muy feliz, la gente del RLA no se ha olvidado de mí. Este premio llega en el momento justo, estoy muy conteto. Ellos confían mucho en las personas, en mí y en Hutukara, y en quien defiende la selva y el planeta Tierra. Esto me da fuerzas para seguir con la lucha por la defensa del alma de la selva amazónica", ha declarado Kopenawa.

De acuerdo con Survival International, los yanomamis es un pueblo índigena que tiene en la actualidad una población en torno a las 35.000 personas y viven tanto en Brasil, con un territorio de 9,6 millones de hectáreas, y en Venezuela, que residen en la Reserva de la Biosfera del Alto Orinoco-Casiquiare con 8,2 millones de hectáreas.

Durante 1980, este pueblo fue invadido por 40.000 buscadores de oro que detsruyeron sus comunidades y les expusieron a enfermedades contra las que no tenían inmunidad. El 20 por ciento de los yanomamis murió en siete años.

Davi Kopenawa lideró una campaña internacional para proteger el territorio yanomami en la Amazonia brasileña en 1989, lo que le supuso salir por primera vez de Brasil para recoger el premio que Survival International ganó en el RLA de ese año.

Desde entonces, tal y como apunta Survival International, Kopenawa ha estado viajando por todo el mundo para evitar la destrucción del Amazonas por las actividades mineras, agroganaderas, madereras, la construcción de carreteras y los incendios.

La organización señala que Kopenawa ha sido amenazado por buscadores de oro y políticos que desean los recursos que albergan los yanomamis. Este galardón se suma a otros premios como el Global 500 que concede Naciones Unidas o una mención honorífica del Premio Bartolomé de las Casas de España.

"Nosotros, los pueblos del planeta, necesitamos proteger nuestro patrimonio cultural, para vivir bien cuidando de nuestro lugar, para que las futuras generaciones puedan seguir usándolo", ha declarado Davi Kopenawa.

Por último, el director de Survival International, Stephen Corry ha asegurado que "Davi es único. Su ideología se nutre constantemente de su chamanismo. No se impresiona ni se deja llevar por los supuestos beneficios del mundo industrializado, al que observa con mirada penetrante. Sigue siendo de lejos la voz indígena más coherente y eficaz que se pronuncia en defensa de la Amazonía, y por tanto del resto del mundo".