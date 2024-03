Dolby presenta el primer álbum que homenajea "las 7 maravillas sonoras" y en peligro de extinción de la naturaleza

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Mundial del Clima, Dolby Laboratories ha creado el primer álbum que rinde homenaje a los siete sonidos considerados "maravillas sonoras" y en peligro de extinción del planeta, con una partitura musical de la galardonada compositora Nainita Desai y que ya está disponible en Apple Music.

'Siete Maravillas Sonoras', ha sido creado en colaboración con el técnico de sonidos de la vida salvaje Chris Watson, que ha trabajado en 'Life' y en la BBC, recopila el sonido del glaciar Vatnajokull (Islandia); el coro del amanecer del lago Suvasvesi (Finlandia); el hipopótamo sonriente, en Kenia; los latidos de rana en Gamboa (Panamá); el murmullo de los estorninos, en Reino Unido; los susurros de un arrecife de coral, en Mar de Sulu; y el canto de ballena jorobada, en el mar Caribe.

Los criterios que Dolby ha seguido para escogerlos son los mismos criterios que siguen las Siete Maravillas Naturales: la belleza épica natural, los sonidos naturales más amenazados, diversidad y distribución, importancia ecológica, patrimonio histórico, situación geográfica y encarnación del sentido del misterio, según ha informado la compañía en un comunicado.

El álbum ha sido mezclado por Kurt Martinez con el objetivo de forjar "una conexión más profunda" entre los oyentes y la 'Madre Naturaleza', mientras que los derechos de autor del disco van a ser destinados a la organización benéfica 'EarthPercent', que ofrece a la industria musical una forma de apoyar a las organizaciones con mayor impacto en la lucha contra el cambio climático.

"He tenido la suerte de viajar por todo el mundo y escuchar lo mejor de la naturaleza. A menudo descuidamos las alegrías que nos brindan los sonidos de la Tierra frente a las vistas que nos ofrece, pero realmente van de la mano. Me produce un gran placer trabajar con Dolby en este proyecto para revelar algunos de los sonidos más inspiradores que he escuchado en mis viajes. Espero que las pistas transporten a los oyentes al corazón de estas maravillas naturales, al lugar donde originalmente coloqué mis micrófonos: Dolby Atmos ayuda a llevarlos allí", ha explicado Watson a través del comunicado de la entidad.