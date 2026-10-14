Ecologistas en Acción lanza una campaña para detectar y responder a los bulos sobre ecologismo y medio ambiente

Archivo - Imagen de recurso de una persona tecleando en un teclado de ordenador. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha puesto en marcha 'La Bolera, Federación Estatal de la Trola', una campaña que busca contribuir a detectar y desmontar bulos sobre el medio ambiente y el ecologismo a través del humor y la sátira.

Bajo el lema 'No le des bola a la trola', Ecologistas en Acción pone especial foco en la población joven con esta acción. Por ello, su objetivo es ofrecer herramientas sencillas y accesibles para reconocer la desinformación, contrastar afirmaciones y responder con datos y argumentos.

También pretende ayudar a comprender cómo determinados discursos sobre medio ambiente pueden utilizarse para generar confusión, alimentar la desconfianza o desacreditar las propuestas ecologistas, como indican desde la organización.

Así, inicialmente, se ha lanzado un espacio web con 16 'fake news', con contenidos que abordan cuestiones como el cambio climático, la energía, el agua, la biodiversidad, la alimentación, la movilidad o la educación ambiental. Cada entrada ofrece una explicación breve y accesible, además de un desarrollo más amplio para quienes quieran profundizar.

El lanzamiento de la web es el primer paso ya que el 20 de octubre la campaña comenzará a abordar sus bulos de forma individualizada en redes sociales, con publicaciones periódicas que permitirán detenerse en cada tema, explicar sus claves y facilitar argumentos para responder a la desinformación.

Ecologistas en Acción ha explicado que esta campaña se ha llevado a cabo desde un enfoque desenfadado y humorístico, pero sin dejar de lado la rigurosidad. Así, responde a cuestiones como "¿Ya no se puede coger ni una piña en el monte?", "¿Beber agua del grifo puede alterar la orientación sexual?", "¿Hay demasiados lobos y es necesario matarlos?", desde un tono sarcástico.