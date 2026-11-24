Gránulos de resina plástica. - ISTOCK

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio coliderado por un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha conseguido descomponer una versión rediseñada de un tipo de plástico considerado no reciclable mediante la aplicación de una enzima evolucionada en laboratorio.

El trabajo, publicado en 'Science Advances', demuestra que las enzimas, que actúan como pequeñas tijeras moleculares capaces de romper enlaces químicos específicos, también podrían utilizarse para atacar materiales tan resistentes como estas resinas termoestables de poliéster.

Este tipo de materiales se utilizan de manera recurrente en sectores como la automoción, la aeronáutica o la construcción porque son ligeros, resistentes y muy duraderos. Sin embargo, esas mismas propiedades hacen que sean muy difíciles de reciclar, como puntualiza la investigación.

"Para superar este problema, hemos combinado dos estrategias: por un lado, hemos rediseñado la estructura química de una resina comercial para hacerla más susceptible a la degradación y, por otro, hemos mejorado mediante evolución dirigida una enzima natural procedente de un hongo, hasta conseguir que sea capaz de romper determinados enlaces químicos presentes en la resina", explica Miguel Alcalde, investigador del CSIC en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP) y líder del estudio.

A largo plazo, este enfoque podría contribuir al desarrollo de procesos de reciclaje más sostenibles, capaces de recuperar componentes químicos de las resinas para reutilizarlos en la fabricación de nuevos materiales. También podría favorecer el diseño de una nueva generación de plásticos que mantengan su resistencia y durabilidad durante su vida útil, pero que resulten más fáciles de reciclar cuando dejen de utilizarse.

"Todavía estamos en una fase inicial: hemos demostrado que la estrategia funciona, pero habrá que mejorar considerablemente su eficiencia y eficacia antes de plantear aplicaciones industriales. Precisamente ahí radica la importancia del avance: hemos identificado una nueva posibilidad de actuación sobre materiales que se consideraban especialmente difíciles de degradar mediante enzimas", señala el investigador.

Los plásticos termoestables representan uno de los grandes desafíos del reciclaje. A diferencia de otros plásticos, como los utilizados en muchas botellas y envases, no pueden fundirse y volver a moldearse mediante calor. Su estructura se asemeja a una red tridimensional de enlaces químicos que les proporciona una gran resistencia, pero que también dificulta enormemente su reciclaje.

Actualmente, buena parte de los residuos fabricados con estos materiales termina en vertederos o se incinera, mientras que las alternativas de reciclaje disponibles suelen requerir tratamientos químicos agresivos o un elevado consumo energético. Este nuevo trabajo plantea una doble vía: rediseño de las resinas y enzimas, que no necesitan el componente térmico, para disolverlas.

Para ello, los colaboradores industriales del CSIC desarrollaron una nueva formulación de una resina comercial, sustituyendo determinados elementos químicos muy resistentes por otros que pudieran ser atacados por enzimas, al tiempo que se conservaban propiedades importantes del material, como su comportamiento térmico.

"Paralelamente, desde la spin off EvoEnzyme surgida de nuestro grupo de investigación en el CSIC llevamos a cabo un intenso trabajo de ingeniería enzimática. Seleccionamos una enzima natural denominada cutinasa, procedente del hongo Fusarium solani, y la sometimos a un proceso de evolución dirigida, una manera de acelerar y orientar en el laboratorio los procesos de evolución que ocurren en la naturaleza", explica Alcalde.

El equipo de investigación empleó dos moléculas modelo solubles para reproducir determinados elementos de la estructura química de la resina. Cuando las enzimas actuaron sobre ellas liberaron un producto coloreado, lo que permitió identificar con rapidez las variantes más activas.

"Combinando esta estrategia experimental con herramientas de diseño computacional, introdujimos 19 cambios en la enzima original. La nueva variante, RancoR, alcanzó una actividad hasta 22 veces superior frente a una de las moléculas modelo y una estabilidad térmica notablemente mayor", expone el investigador.

Como añade, "lo decisivo fue comprobar después que estas mejoras también se traducían en una mayor capacidad para atacar la resina rediseñada: a 40 °C, RancoR liberó aproximadamente cuatro veces más producto de degradación que la enzima de partida en el ensayo comparativo de cinco horas y, ya finalmente, comprobamos que la enzima mejorada era capaz de actuar directamente sobre la nueva resina y liberar productos químicos identificables".