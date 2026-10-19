España registra los niveles más altos de contaminación por ozono desde 2010 según Ecologistas en Acción

Archivo - Las torres de las Tres Chimeneas de Sant Adrià del Besós desde el Mirador de Torre Baró, a 12 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

España ha registrado este año los niveles más altos de contaminación por ozono desde la entrada en vigor de los límites legales actuales en 2010, con un aumento del 25% en relación al promedio registrado entre 2012-2019 en el conjunto del país, según ha presentado Ecologistas en Acción en su informe anual sobre la contaminación.

53 zonas de las 131 en las que se divide el territorio español para evaluar el contaminante del ozono troposférico incumplen el objetivo legal aprobado para 2030 por la Unión Europea (UE), lo que afecta a diez comunidades autónomas con más de 28 millones de habitantes, ha informado la asociación.

Según el informe, esto supone que 16.9 millones de personas han respirado aire contaminado por ozono en España durante 2026, lo que se traduce en el 34.3% de la población. Si se tiene en cuenta el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más estricto que los objetivos legales, las cifras ascienden a un total del 98.6%.

Durante 2026, Cataluña y la Comunidad de Madrid se han confirmado como los territorios con una mayor contaminación por ozono. Madrid ha vuelto a batir su récord de contaminación por ozono y todas las estaciones superan el valor objetivo para la ciudad. Respecto a Cataluña, ha registrado en conjunto 124 superaciones del umbral de información, rebasando el umbral de alerta en Barcelona. Mientras, en Andalucía, dos de cada tres personas han respirado aire contaminado, según los umbrales actuales.

El coordinador del informe, Miguel Ángel Ceballos, ha señalado que, desde el punto de vista meteorológico, 2026 ha sido un año muy propicio para el despunte de este gas contaminante que, ha afirmado "es claramente una consecuencia del calentamiento global" y "va de la mano del cambio climático". En este sentido, ha señalado que los picos de contaminación registrados en el informe han coincidido con las cuatro olas de calor vividas en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.

Por su parte, el pediatra Ferrán Campillo ha recalcado que el ozono actúa como un "irritante" en los sistemas del organismo. El pediatra ha señalado que se han detectado evidencias del impacto del ozono en enfermedades como párkinson o alzheimer, además de las ya conocidas consecuencias en el ámbito respiratorio. "El ozono se ha atribuido a un aumento de la mortalidad prematura", ha recalcado.

Ecologistas en Acción recuerda que, según la Agencia Europea de Medio Ambiente, la contaminación por ozono causa cada año hasta 100.000 muertes en España, afectando de manera más directa a niños, mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades cardiorrespiratorias, los colectivos más vulnerables a este gas, y que, según el Banco Mundial, sólo en 2013, el coste sanitario derivado de la contaminación por ozono representó 5.000 millones de euros.

En todo caso, tanto Ferrán Campillo como la coordinadora de campañas de calidad del aire de Ecologistas en Acción, Marta Orihuela, han destacado que "es un contaminante evitable". Orihuel ha lamentado, sin embargo, que "no se está haciendo absolutamente nada al respecto".

Respecto a la actividad de las administraciones públicas, el informe indica que los gobiernos de Asturias, Cantabria, Extremadura y País Vasco no han advertido a la población durante los episodios de picos de ozono, "como es reglamentario", mientras que el resto de CC.AA se han limitado a difundir avisos "rutinarios" por procedimientos que "no han permitido su difusión eficaz".

Ante esta situación, la responsable de Ecologistes en Acció de Catalunya, Marta Via, ha reivindicado la importancia de "generar un buen canal de comunicación con la ciudadanía".

Ecologistas en Acción reclama al Gobierno, además, la "urgente" aprobación del Plan Nacional de Ozono, que lleva en proceso de gestación seis años, y la transposición de la Directiva europea de calidad del aire, que se ha de implementar antes del 11 de diciembre. Una nueva legislación que Ceballos ha reconocido que "se aproxima bastante a lo que recomienda la OMS".

También reclaman la limitación de las emisiones de los precursores del ozono mediante la reducción del tráfico motorizado en las ciudades, un urbanismo de proximidad, potenciación el transporte público eléctrico o una generación eléctrica renovable ordenada en sustitución de las centrales termoeléctricas de combustibles fósiles.

Finalmente, Ceballos ha advertido de que las mascarillas no son útiles frente a este gas tan complejo típico de primavera y verano, y ha recomendado para minimizar su impacto lo mismo que para aliviar el choque de las altas temperatura: "Evitar salir a la calle en las horas centrales del día y a la caída de la tarde".