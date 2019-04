La Eurocámara adopta normas para aumentar la transparencia en la autorización de sustancias como el glifosato

Publicado 17/04/2019 16:41:25 CET

BRUSELAS, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles la normativa que aumenta la transparencia de los procedimientos para autorizar sustancias como el polémico herbicida glifosato en el bloque comunitario, por ejemplo permitiendo el acceso a estudios científicos relacionados con su toxicidad presentados por la industria.

Los eurodiputados han adoptado con 603 votos a favor, 17 en contra y 27 abstenciones las nuevas reglas, que parten de una iniciativa ciudadana que fue respaldada por más de un millón de ciudadanos europeos a raíz de los debates surgidos en medio del proceso de extensión de la licencia de uso del herbicida de Monsanto.

La normativa necesita ahora el visto bueno del Consejo de la UE (los Estados miembros) y posteriormente será publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrará en vigor veinte días después de que esto suceda.

Además, de mejorar la transparencia en los procesos de autorización, el objetivo de la nueva normativa es aportar certidumbre legal a la industria alimentaria y mejorar la gobernanza y la calidad científica de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), según ha explicado en un comunicado el Consejo de la UE.

En concreto, el pacto incluye la creación de un registro europeo de estudios encargados para evitar que las empresas que solicitan una licencia puedan ocultar aquellos informes que son desfavorables para sus intereses. Además, la EFSA podrá consultar a terceras partes si existen otros estudios científicos relevantes para cada caso concreto.

Asimismo, establece los criterios para identificar qué información puede mantenerse confidencial, como el proceso de fabricación siempre que se trate de datos que no son relevantes en el análisis de la toxicidad de cada sustancia.

Sin embargo, una entidad que haya solicitado el permiso de comercialización y que no esté de acuerdo con la evaluación de confidencialidad que haga la EFSA podrá cursar una petición para revisar la decisión. La información reclamada no podrá hacerse pública hasta que no se tome una decisión definitiva al respecto.

La eurodiputada del PP Pilar Ayuso, responsable del informe aprobado por el Parlamento Europeo, ha señalado que la medida asegura que el proceso de toma de decisiones esté "basado en evidencias científicas" y garantiza un "alto nivel de seguridad" para la salud pública en Europa, al mismo tiempo que mejora la confianza de la sociedad en las decisiones de la UE.

Por su parte, el director ejecutivo de la EFSA, Bernhard Url, ha destacado que el voto de este miércoles supone "momento importante" para la historia de la agencia, puesto que aporta la base legal para que sus estudios sean más "transparentes y sostenible". No obstante, ha remarcado que ahora es necesario el compromiso político para asegurar a la EFSA los recursos que necesita para aplicar las nuevas reglas.