Foto visita delegación Makati. - FUNDITEC

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Funditec ha abierto la vía de la cooperación tecnológica con el sudeste asiático a raíz de una visita oficial de la delegación de Makati (Filipinas) a la sede del centro de investigación español, centrada en un proyecto orientado a proteger el ciclo del agua contaminada y preservar la salud de la población frente a las bacterias multirresistentes.

La delegación filipina se ha desplazado hasta las instalaciones de Funditec con el propósito de encontrar soluciones reales para la ciudad de Makati y articular un proyecto conjunto. Por su parte, la misión de Funditec Research ha buscado, además de dar a conocer su expansión internacional en Asia, acercar el ecosistema de innovación español, integrando el encuentro dentro de la agenda institucional en coordinación con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

Como indican en un comunicado, la situación de las aguas en Filipinas responde a factores como la elevada densidad urbana, el clima tropical y la alta concentración de centros sanitarios, entre ellos el de Makati, por lo que los expertos consideran prioritario intervenir para reducir la carga de bacterias resistentes, genes de resistencia y restos de antibióticos que convergen en el colector general, una actuación con impacto directo en la salud pública ante amenazas sanitarias de alcance global.

El director de Funditec Research, Gonzalo Álvarez Marañón, ha explicado que la iniciativa planteada por el centro español consiste en una infraestructura orientada a proteger el ciclo del agua que apuesta por la prevención, ya que "pasa del tratamiento reactivo a una intervención temprana de los focos críticos".

El posicionamiento de Funditec para impulsar esta alianza bilateral entre España y Asia se apoya en su trayectoria científica en sus distintas divisiones y en la experiencia adquirida en iniciativas europeas vinculadas a la circularidad del agua, como Resurgence y Waterproof.

Más allá de esta iniciativa inicial, esta visita sienta las bases para desarrollar nuevas sinergias bilaterales entre Funditec y Filipinas pues el proyecto centrado en la protección del ciclo del agua se concibe como primer paso de una colaboración más amplia en Asia, que abarcará ámbitos como la monitorización ambiental, la ciberseguridad de las infraestructuras urbanas y la valorización de residuos, impulsados desde las áreas de salud, ciencias y digital del centro de investigación aplicada.

Para Funditec, esta alianza representa un reto de I+D respaldado por financiación pública de ambos países y con participación de socios industriales de ambas partes. Como ha destacado Álvarez Marañón, "sin ese marco, la mayor parte de este tipo de visitas no suelen ir más allá de un memorando de entendimiento".