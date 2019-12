Greenpeace avisa de que el nivel de ambición climática "no está asegurado" y lo considera "inaceptable"

Publicado 13/12/2019 13:50:20 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha avisado de que el nivel de ambición en la lucha climática "no está asegurado" porque no hay "una referencia apropiada" a los compromisos nacionales de reducción de emisiones (NDC) y lo considera "inaceptable".

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de Greenpeace, después de que este viernes por la mañana la directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, Jennifer Morgan, asegurara que considera "inaceptable" el borrador que la presidencia ha presentado este viernes a las 6 de la mañana.

Morgan ha advertido de que son "las horas finales" de la Cumbre del Clima y ha pedido que el acuerdo final que salga de la COP25 refleje un "aumento de la ambición" e incluya "una directriz clara de la ciencia y la protección de los derechos humanos" y "ningún tipo de tráfico de carbono".

BLOQUEADORES: AUSTRALIA, BRASIL Y ARABIA SAUDÍ

Además, ha acusado a Australia, Brasil y Arabia Saudí de venir a la COP25 a "completar su agenda para destruir el acuerdo de París y para llenarlo tanto de vacíos legales que no pueden cumplir".

"Estamos en las horas finales de esta COP, las horas decisivas, en las que veremos si esta COP ha sido capaz de responder más a la ciencia y a las personas que han estado aquí pidiendo justicia y acción climática, o si va a dejar que los contaminadores dominen", ha indicado Morgan, al tiempo que ha añadido que todavía hay partes que intentan prorrogar los créditos de derechos de emisión en los mercados globales de carbono (Artículo 6), algo que, a su juicio, "está completamente fuera de lugar".

En este sentido, ha reclamado a todos los líderes políticos de todos los países que entiendan la "situación de emergencia" en el planeta y que "luchen por la justicia para las personas" que ya se están viendo afectadas por el cambio climático.

Por su parte, la representante de la Confederación Sindical Internacional, Alison Tate, ha reconocido que en una negociación no se puede tener todo lo que uno quiere pero ha dejado claro que los gobiernos participantes en la Cumbre tienen que irse "a casa con un acuerdo" y con "más ambición" para que "cada país reduzca sus emisiones, sin esperar a nada más".

Asimismo, el representante de la coalición internacional de corporaciones We Mean Business Niguel Topping, ha pedido que todo negocio o inversión tenga en cuenta la "transición justa" porque "el coste de no hacerlo, el daño económico y humano va a ser mucho mayor que el de hacerlo".