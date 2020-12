Greenpeace lanza un spot de felicitación navideña rodado con certificación de huella de carbono positiva

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha lanzado un spot de felicitación navideña producido de manera sostenible con una huella de carbono positiva certificada, a través de la metodología CERCA, que permite conocer y medir los impactos de una producción audiovisual, según detalla en un comunicado.

El vídeo promocional --que vio la luz en el marco de la colaboración con el festival Another Way Film Festival-- transcurre en 2030 e intenta recrear con unas gafas de realidad virtual cómo verá la sociedad dentro de diez años el 2020. En este sentido, la ONG muestra en el spot que en 2030 se han "desterrado" hábitos que parecían "impensables" y todo "gracias al poder de la gente".

La encargada de la producción es la premiada Irene Méndez --galardonada en el Festival Another Way Film Festival 2019-- y ha contado con la productora Mammut para la realización del mismo y con las empresas Fiction Changing the World y Creando Redes como expertas en reducir el impacto medio ambiental del rodaje.