Greta Thunberg espera llegar mañana a Nueva York después de dos semanas de travesía atlántica en el velero Malizia

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Greta Thunberg, la joven activista ambiental sueca, ha anunciado en un vídeo publicado en las redes sociales que prevé llegar este martes a Nueva York, depués de dos semanas de travesía en las que se ha cruzado el Atlántico desde Plymouth (Reino Unido) a bordo del velero Malizia, pilotado por el príncipe monegasco Pierre Casiraghi.

En el vídeo, Thunberg ha comentado que han sufrido olas muy altas y en los últimos días han tenido que hacer frente a situaciones climatológicas adversas, aunque con la ayuda del aire cada vez están más cerca del objetivo, llegar a Nueva York, donde el 23 de septiembre dará un discurso en la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas.

De esta manera, se han cumplido los plazos que se marcaron desde su salida del puerto británico de Plymouth el 14 de agosto en el que anunciaron que la travesía tendría una duración aproximada de dos semanas.

Day 12. We are getting closer to the North American mainland. Rough conditions, but downwind sailing. pic.twitter.com/n9huwHUSGI