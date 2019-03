Grupos animalistas piden a la UE que no incluyan a los animales de peletería en el centro de bienestar animal

Publicado 19/03/2019 12:52:16 CET

La Asociación Nacional de Defensa de los Animales (ANDA), Eurogroups for Animals y la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) han reclamado a la Comisión Europea que no incluya a los animales de la industria peletera dentro del nuevo Centro de Referencia de Bienestar Animal de la UE.

En la actualidad, ocho Estados miembros de la UE han prohibido la industria peletera y otros lo están considerando. La Comisión Europea anunció en noviembre que el Centro de Referencia de Bienestar Animal de la UE, que cubrirá el bienestar de aves y conejos, también se centrará en la cría de animales por su piel.

La petición, lanzada por Eurogroups for Animals, de la que forman parte ANDA y FAADA quiere recoger al menos medio millón de firmas en el marco de la campaña '#FurFreeEU para protestar sobre los planes de la Comisión.

La veterinaria de FAADA Miriam Martínez considera que la idea de que los controles de bienestar pueden aplicarse a los animales salvajes es "absurdo" ya que, en su opinión, "zorros y visones, bajo ninguna circunstancia" deberían ser enjaulados en granjas.

"Ninguna medida de bienestar puede mejorar su bienestar cuando están siendo forzados a vivir en condiciones que son opuestas a sus necesidades naturales y de su entorno", añade.

Los centros de referencia de la UE dan soporte técnico y asistencia a países de la UE que realizan controles oficiales de bienestar animal, así como divulgación de buenas prácticas. Sin embargo, el colectivo animalista cree que los animales salvajes no deberían estar en jaulas en absoluto, por lo que un centro de este tipo "solo legitimaría continuar con esta cruel e innecesaria industria".

"No hay ninguna razón para invertir tiempo y recursos en regularizar este tipo de producción", insiste la veterinaria que cree que esta noticia es una "aberración" y es necesario que no se de "ningún paso atrás" y no se establezca "un indeseable escenario a largo plazo".