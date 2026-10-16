Invertir en acción climática triplicaría los beneficios económicos en 2050, según un estudio

Manifestantes por el clima - SHUTTERSTOCK

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Invertir en acción climática triplicaría los beneficios económicos en 2050, como se desprende del informe sobre co-beneficios climáticos del proyecto Life Plan4Climate, en el que participa SEO/BirdLife, al que se ha sumado la Climate Action Network (CAN) Europe.

El documento señala que las medidas de eficiencia podrían aportar más de 826.000 millones de euros en co-beneficios cada año para 2030, alcanzando los 2 billones anuales en 2050 y un acumulado de 32 billones de euros entre ambas décadas.

El informe cuantifica retornos que habitualmente quedan fuera del debate económico: ahorro directo en las facturas, creación de empleo, ganancias en salud pública y prevención de daños climáticos. De este modo, defiende que las medidas de ahorro y eficiencia energética no solo constituyen una vía imprescindible para atajar la crisis climática, sino que representan una oportunidad económica y social de primer orden.

En España, considera que la inversión necesaria en acción climática hasta 2050 se estima en 884.000 millones de euros, mientras que el ahorro generado frente a mantener las políticas actuales alcanzará los 2.792.000 millones de euros, cifra equivalente al 16,5% del PIB nacional de 2021.

Así, en el caso español, las repercusiones directas sobre la ciudadanía serían sustanciales de aquí a 2030 pues, por un lado, se respaldarían 611.000 puestos de trabajo al año, contribuyendo al total europeo de más de 8,5 millones de empleos impulsados, principalmente en el sector de la edificación y la rehabilitación.

Por otro lado, la mejora en el aislamiento térmico y la reducción de la contaminación atmosférica permitirían evitar más de 2.800 muertes prematuras anuales en el país (casi 34.000 en el conjunto de la UE), ahorrar 170.000 días de baja médica y sacar a más de tres millones de personas de la situación de pobreza energética, afirman los autores del estudio.

"Acelerar la transición no consiste únicamente en sustituir fuentes de energía, sino en priorizar la reducción de la demanda y el ahorro. Invertir en la rehabilitación de viviendas y en el aislamiento térmico es una de las herramientas más eficaces no solo para reducir la factura de los hogares, sino también para proteger la salud de las personas más vulnerables y abordar la pobreza energética de forma estructural", afirma Irene Pérez Beltrán, de la Unidad de Incidencia para la Transición Verde de SEO/BirdLife.

A su juicio, "la conclusión del informe es clara: nuestros resultados, pese a ser conservadores y centrarse en la eficiencia energética, demuestran que tenemos incentivos económicos y sociales aplastantes para invertir en la acción climática, tanto en España como a nivel europeo".