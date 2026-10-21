El MITECO selecciona la propuesta 'Los lunes a la sombra' para el diseño de un refugio climático urbano replicable

Archivo - Propuesta ganadora para el diseño de un refugio climático urbano de MITECO. 'Los lunes a la sombra', de Víctor Ballesteros Mateos. - PABLO GONZALEZ GONZALEZ - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado la selección de la propuesta 'Los lunes a la sombra', presentada por Víctor Ballesteros Mateos, como la iniciativa ganadora del concurso de ideas convocado para diseñar un refugio climático urbano.

Los refugios climáticos son espacios que ofrecen protección a la ciudadanía frente a episodios de temperaturas extremas, especialmente en zonas urbanas afectadas por las islas de calor. Su objetivo es reducir los riesgos para la salud y avanzar hacia ciudades más sostenibles, resilientes y adaptadas al cambio climático.

El proyecto ganador recibirá un premio de 5.000 euros para una futura instalación en dependencias del ministerio que pueda servir de modelo replicable en otros espacios abiertos, como ha dado a conocer el MITECO. El jurado ha seleccionado además otras seis propuestas finalistas, que recibirán 1.500 euros cada una.

De este modo, tras evaluarse un total de 20 proyectos presentados bajo criterios de sostenibilidad, integración urbana, versatilidad y viabilidad técnica de ejecución, han sido seleccionados finalistas 'Muebles vivos', de Carlos Iraburu Bonafé y José Rodriguez-Losada Torres; 'Terracota tendida', de Alberto Vallejo Puntero; 'A la fresca', de Diego Martín de Torres, Laura Iglesias Barras, Roger Julián Escalante Quintero y Laura María Gómez Martínez; 'La sombra del bosque', de Jorge Moreno Ciria y Sara Molinero Zaera; 'Campo de lirios', de Jesús San Vicente Domingo; y 'Oasis', de Francisco Javier García García.

El concurso se ha desarrollado en una única fase y con un jurado independiente, garantizando el anonimato de las propuestas durante su evaluación. Las bases del certamen contemplan también la posibilidad de formalizar con el ganador un contrato para la redacción del proyecto técnico por un importe máximo de 5.000 euros (IVA no incluido). Asimismo, la eventual ejecución de la infraestructura contará con un presupuesto límite de 39.865 euros (IVA no incluido), condicionado a su presupuesto de ejecución material.

Con esta iniciativa se busca impulsar edificaciones creativas, sostenibles y técnicamente viables, de carácter temporal o estacional, que puedan instalarse en dependencias del MITECO y servir de referencia para futuras actuaciones. Las propuestas debían incorporar soluciones basadas en la naturaleza e infraestructuras verdes y azules, mediante elementos como vegetación, sombra, superficies permeables o soluciones vinculadas al agua para contribuir a reducir la temperatura ambiente.