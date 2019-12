ONG critican que los resultados de la Cumbre del Climano reflejan la opinión de la calle ni la "verdad" de la ciencia

Publicado 15/12/2019 14:20:37 CET

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra, SeoBirdLife, Ecologistas en Acción, WWF y Oxfam Intermón han criticado que los resultados de la Cumbre del Clima (COP25) que se ha celebrado en Madrid no reflejan la opinión de la calle ni la "incontestable verdad" de la ciencia.

"Ha habido una movilización sin precedentes por la urgencia a actuar, pero no nos han escuchado. Los gobiernos y empresas que realmente tienen el poder sobre la mesa y debería plantear ambición no lo han hecho, resulta muy decepcionante", ha subrayado a Europa Press la coordinadora de Amigos de la Tierra, Blanca Rubial.

Precisamente, ha indicado que el acuerdo final es un "acuerdo de mínimos" y ha hecho hincapié en la "falta de ambición" y de "compromiso" de los gobiernos durante la ronda de negociaciones. "Hace falta inyectar miles de millones de euros para que los países que más sufren se adapten. En la financiación el fracaso es estrepitoso", ha afirmado.

Para el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, se ha perdido "una oportunidad" especialmente en temas "fundamentales" de financiación. Así, ha añadido que la adaptación es un "problema" especialmente para los países del sur y que el Fondo Verde por el Clima "todavía no tiene la cantidad de dinero suficiente".

"Nos alegramos de que el Artículo 6 no se haya desarrollado, los mercados de carbono bajo el Protocolo de Kyoto ya generaron enormes vulneraciones de los Derechos Humanos", ha subrayado Andaluz, quien ha destacado que la adopción del plan de género "debería haberse visto mucho más complementado".

En sus palabras, la COP25 es la "cumbre de la ciudadanía, de un año después de Greta". "Ante la inacción hemos visto que ha resonado la voz de la ciudadanía. Hay una enorme distancia entre la gente que está en la calle y los políticos que está aquí", ha precisado.

"Los resultados de esta Cumbre están muy lejos de la urgencia que la gente está gritando en las calles y de la incontestable verdad de la ciencia", ha señalado a Europa Press la directora ejecutiva de SeoBirdLife, Asunción Ruiz.

Aunque ha reconocido que se ha conseguido "mantener la integridad" del Acuerdo, ha matizado que habrá que "trabajar mucho para que se avance" en la Cumbre del Clima del 2020 en Glasgow. "Por primera vez las soluciones basadas en la naturaleza se reconocen como parte de las soluciones para frenar el cambio climático", ha comentado.

En este sentido, Ruiz ha añadido que en la COP25 se ha aceptado que la naturaleza es una "buena baza" para la adaptación pero que "no se ha logrado mantener su función como sumideros de carbono en la mitigación". "La mayoría de los temas importantes se han aplazado para el 2020 en Glasgow", ha lamentado.

A pesar de ello, la directora ejecutiva de SeoBirdLife ha afirmado que en la COP25 "no se ha fracasado" porque "se ha trabajado muy duro" aunque partes "muy fundamentales" de la emergencia climática tengan que esperar al 2020. "Las voces de la gente gritan más alto y piden más urgencia de lo que se ha conseguido", ha sentenciado.

Por su parte, la responsable de Programa Clima y Energía de WWF España, Mar Asunción, ha asegurado que "no hay ni ningún compromiso para que los países tengan que presentar objetivos más ambiciosos" en 2020. "Con lo presentado llegaríamos a un acuerdo de más grados, los gobiernos no se están comportando adecuadamente porque no están escuchando la voz de la ciencia ni de la sociedad que clama por acciones más urgentes", ha comentado.

En la misma línea, ha incidido en que la sociedad civil va a seguir "actuando, presionando". "Clamamos que por favor los gobiernos actúen, no pueden defraudar. El llamado de esta COP es demasiado débil para garantizar que todos los países garanticen objetivos de reducción más ambiciosos", ha lamentado.

Por último, la organización 350 ha criticado que las delegaciones han "fallado una vez más" en la lucha contra el desafío de la crisis climático ante las demandas de "acción rápida y radical" de la sociedad civil y de las advertencias "cada vez más preocupantes" de científicos e investigadores.