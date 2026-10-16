Organizaciones celebran este sábado el Día Internacional de la Reparación para impulsar una economía más circular

Archivo - Reparación de electrodoméstico. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diferentes organizaciones celebraran este sábado 17 de octubre el décimo aniversario del Día Internacional de la Reparación, una iniciativa para defender el derecho a reparar y contribuir a una economía más circular.

La iniciativa está impulsada por Amigas de la Tierra, AERESS, CECU, Setem, Ecologistas en Acción, Restarters Barcelona, Restarters Vallalta - Terra Vallalta, Ereuse, Pangea, Ingeniería sin Fronteras, Red Ecofeminista, Caixa d'Eines i Feines y la Alianza Residuo Cero.

Los interesados pueden realizar diferentes actividades en todo el territorio, que pueden consultarse en el mapa del Día de la reparación. En concreto, habrá encuentros para la reparación tanto textiles como de aparatos eléctricos y electrónicos en Galicia, Madrid, Andalucía, Aragón, Navarra, Cataluña, Islas Baleares, Valencia, Albacete y Segovia.

Estos 'repair cafés' son espacios gestionados por personas voluntarias con experiencia en reparación, en los cuales la ciudadanía aprende a reparar prendas y productos textiles o pequeños aparatos eléctricos y electrónicos de manera gratuita, como detallan los impulsores de la iniciativa que ven necesario avanzar hacia un modelo de producción y consumo más sostenible, basado en la economía circular y en un uso más eficiente de los recursos naturales, lo que requiere prolongar la vida útil de los productos.

Tan solo en 2022 se produjeron 62.000 millones de toneladas de este tipo de residuos, según el Observatorio de Residuos Electrónicos de Naciones Unidas. A su vez, el textil es otro de los sectores más contaminantes, ya que en 2018 se generaron 92 millones de toneladas de estos residuos, según el Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Hoy día, únicamente en España, cada persona genera 19 kilos de residuo textil al año, aproximadamente unas 60 prendas.