Un proyecto del CSIC para la conservación de la Red Natura 2000 opta a los premios European Citizen 2020

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)que ha desarrollado un proyecto para el uso de la teledetección y de sistemas de información geográfica en la conservación de la Red Natura 2000 es candidato finalista al European Citizen's Award, que elegirán por Internet los ciudadanos de la Unión Europea.

El galardón se concede cada año por la Comisión Europea para reconocer la excelencia en la gestión de los sitios protegidos de la Red Natura 2000 y su conservación.

El proyecto ha sido desarrollado por el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (LAST) de la Estación Biológica de Doñana (EBD), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Sevilla.

La iniciativa ha sido seleccionada como finalista del premio europeo Natura 2000 y es candidata al European Citizen's Award. La elección de la candidatura ganadora se hará a través votación pública online que se cerrará el 15 de septiembre.

Para participar es preciso seguir las instrucciones del enlace: 'https://natura2000award-application.eu/finalist/3126'.

La propuesta además ha sido seleccionada como finalista del premio europeo Natura 2000 en la categoría 'Cooperación transfronteriza y networking'.

Según informa el CSIC, la candidatura es fruto de la "intensa labor" de colaboración realizada en los últimos años por un grupo de investigadores, técnicos y gestores de espacios naturales de España, Bélgica, Alemania, Suecia y Reino Unido, en la trasferencia de conocimiento sobre el empleo de la teledetección en el seguimiento y la conservación de los espacios protegidos de la red Natura 2000; la creación del 'Remote Sensing Support Group' en el marco de Eurosite, que es la red de gestores y técnicos de espacios naturales de Europa.

También destaca la edición del libro 'The roles of remote sensing in nature conservation', que se ha convertido en un texto de referencia en esta área del conocimiento.

El libro ilustra varios casos de espacios protegidos donde se han utilizado con éxito métodos de teledetección para evaluar y monitorizar el estado de conservación de los hábitats, como Doñana, en España; Kalmthoutse Heide, espacio transfronterizo Natura 2000 entre Bélgica y los Países Bajos; Wahner Heide, en Alemania; o la reserva natural De Westhoek, en Bélgica.

La teledetección es una disciplina científica basada en la adquisición y análisis de información o imágenes obtenida de forma remota de cualquier parte del planeta, habitualmente desde satélite, aviones o desde drones.

En este trabajo, el LAST-EBD ha contado con la colaboración permanente de la red Eurosite, el Espacio Natural de Doñana y el Equipo de Seguimiento de Procesos Naturales de la EBD.