PSOE considera que sería un "gravísimo error" que el próximo Gobierno no tenga un Ministerio de Medio Ambiente

Actualizado 25/11/2011 16:13:43 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del PSOE, Hugo Morán, considera que "sería un gravísimo error" que el próximo Gobierno no tuviera Ministerio de Medio Ambiente porque no estar presente en la mesa del Consejo de Ministros con voz propia, indicaría "un talante de Gobierno, un orden de prioridades y una jerarquía de valores" distinta en función de que esté o no.

En declaraciones a Europa Press, ha manifestado que, en su opinión, esta cuestión "no es menor" y que aunque sólo fuera por razones estratégicas "sería un gravísimo error" que no hubiese un "compromiso claro con un espacio de gestión" ya que en los próximos años, el medio ambiente va a tener un peso "indudable" en la capacidad de hacer o no de los Gobiernos.

Además, ha subrayado que esta materia como el cambio climático van a seguir ocupando espacios en la negociación internacional con voz propia a la que asistirán ministros representando gobiernos por lo que, a su juicio, parece "poco razonable" que España no esté en estas mesas con una representación delegada de ese nivel.

Respecto a la próxima Conferencia de las Partes de la ONU sobre Cambio Climático que comenzará el próximo lunes en Durban (Sudáfrica) y que se extenderá hasta el 9 de diciembre, ha explicado que el Gobierno en funciones tiene capacidades limitadas de acción y adquisición de compromisos.

En este sentido, ha añadido que debido a este momento de transición de gobiernos, el Gobierno actual, en funciones, no puede ir a Durban a explicitar un compromiso de España desde su responsabilidad, ni con los contenidos "de compromiso" que había mantenido en cumbres del Clima anteriores, ni tampoco puede ir representando a quien va a tener la responsabilidad de gobernar.

En todo caso, ha indicado que España estará representada por un Gobierno que tiene que negociar compromisos de futuro de los que no va a ser responsable en su gestión, por ello, los términos de España serán "los que vengan limitados por el nivel de compromiso que el PP explicite, como no puede ser de otra forma".

En este contexto, la secretaria de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Teresa Ribera, anunció este jueves que a principios de la próxima semana, el equipo que lidera la transición (Ramón Jáuregui y Soráya Sáez de Santa María) tratará sobre el nivel de representación del país en esta cita internacional así como de la postura de España en la negociación.

Morán ha destacado que en Durban se van a tomar decisiones con independencia de que España esté representada en de una manera u otra pero "no parece razonable" una representación de alto nivel porque no será parte activa del proceso de negociación.

En todo caso, ha dicho que el partido socialista no renuncia a su posición de que España debe contribuir y mantener un papel protagonista en el impulso de compromisos concretos en el ámbito multilateral.

"El compromiso que hemos defendido es que en 2020 el umbral de reducción de emisiones se eleve del 20 al 30 por ciento, creemos que es imprescindible. Si Europa quiere ser un agente relevante en el escenario de negociación, lo que puede aportar es su marco de compromisos consolidadeo en los últimos años", ha apostillado.

Asimismo, ha reiterado que el PSOE considera que Europa debe ser un actor "protagonista" y que uno de los elementos clave es la defensa de compromisos ambiciosos de reducción de emisiones. "Creemos que así es como deberá manifestarse el PP", ha dicho porque "no se puede limitar a exigir compromisos a los demas sin asumir los propios".

Respecto a la postura del PP sobre el nivel de reducción de emisiones de gases contaminantes (20 o 30 por ciento) opina que "no es que no esté clara, es que no está" por lo que insta al grupo político que va a gobernar que defina su posición sobre el compromiso y también sobre el cambio climático, ya que, en su opinión, "es bastante difusa".