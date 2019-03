Ribera llama a la participación y debate en la Estrategia de Clima para que los sectores se "apropien" del proyecto

Publicado 28/02/2019 16:55:34 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha animado a la sociedad civil, las distintas Administraciones públicas y a los diferentes sectores empresariales a hacer propuestas de "mejora y de corrección" durante el plazo de información pública que está abierto hasta el 22 de marzo, para que todos se "apropien" de esta "agenda transformadora" que recoge el Marco Estratégico de Energía y Clima presentado por el Gobierno el pasado viernes.

Tras presidir el primer Consejo Nacional del Clima que se celebra "en más de tres años", la ministra ha manifestado a los medios de comunicación el clima "constructivo" generado en la reunión por parte de "todos los agentes" que han agradecido la posibilidad de debatir sobre el marco de lucha contra el cambio climático y transición energética sobre el que muchas comunidades autónomas llevan trabajando y que les afectan "directa e indirectamente".

Ribera ha explicado que las comunidades autónomas le han trasladado la convenciencia de trabajar "cuando hay sinergia y coherencia" entre las distintas políticas y responsabilidades del Estado pero le han confirmado que "en ausencia" de este Marco estratégico --si finalmente no fuera aprobado-- estas seguirán trabajando en la materia.

Así, ha definido que el marco estratégico incluye aspectos "muy relevantes" sobre los que se ha debatido en el Consejo Nacional del Clima porque constituyen "la reforma más importante" que la sociedad tiene por delante.

Asimismo, ha valorado que la posibilidad de generar una visión "compartida" y "de conjunto" da una capacidad de profundización sobre distintos aspectos que, como resultado permite avanzar de manera conjunta "mucho más deprisa". "La realidad es que se suma más que 1 más uno", ha comentado.

A su juicio, el Marco de Energía y Clima facilitará transformar la economía española de modo que el país "ganará en prosperidad, seguridad energética, desarrollo tecnológico y justicia social".

Ribera ha subrayado que España tiene que posicionarse "cuanto antes" en un proceso de transformación que "ya está en marcha en todo el mundo para aprovechar al máximo sus oportunidades y facilitar la modernización de nuestra economía".

Por ello, ha adelantado que en materia de adaptación la Ley de Cambio Climático, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Transición Justa, incluyen novedades para analizar el impacto notable que tendrá el cambio climático en las infraestructuras, la biodiversidad o las inversiones para poder tener capacidad de análisis y adaptar las decisiones necesarias tanto a nivel privado como de las políticas públicas.

En el Consejo Nacional del Clima participan todas las administraciones públicas, las organizaciones y entidades representativas de intereses sociales y ambientales para promover su participación en la elaboración y seguimiento de las políticas sobre cambio climático promovidas por el Estado.

"España no se entiende sin el conjunto de sus territorios. La biodiversidad no se entiende si no en el contexto del territorio. El cambio climático afecta al territorio. Esta es una agenda global que tienen que ser implementada en lo local. Por eso, el debate y las medidas deben desarrollarse no solo en el plano nacional sino también en el local y en el autonómico", ha concluido.