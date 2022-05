Ribera vaticina una tarea "compleja" al CSN respecto a la gestión futura de los residuos nucleares: de los ATIS al AGP

Juan Carlos Lentijo toma posesión como presidente del CSN y Javier Dies renueva su cargo como consejero

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado que queda por delante una "tarea compleja" en el gestión futura de los residuos nucleares, desde los almacenes temporales hasta el almacenamiento definitivo de los mismos en condiciones de seguridad.

Durante el acto solemne de toma de posesión de los cargos de Juan Carlos Lentijo, como presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, y de Javier Dies, como consejero, Ribera ha admitido que queda por delante una "tarea compleja" como es la de asegurar las actuaciones para los almacenes temporales individualizados, así como la propia decisión de "dónde y cómo" hacer de estos silos "espacios que puedan ser seguros en la gestión de los residuos" hasta facilitar las tareas que permitan trabajar en el almacenamiento del combustible gastado y los residuos de alta actividad en un almacén geológico profundo (AGP).

Asimismo, ha observado que otra de las misiones del organismo regulador nuclear en los próximos años es dar continuidad al centro de almacenamiento de media y baja actividad, en El Cabril (Córdoba), para que pueda seguir funcionando con "total seguridad" en tanto se vaya completando el desmantelamiento de las centrales.

En ese contexto, ha manifestado que es un "momento clave" porque se acaba de exponer a información pública --hasta el 16 de junio-- el borrador del VII Plan General de Residuos y sus estudios ambientales estratégicos, que son una "pieza fundamental" para el engranaje de la seguridad nuclear en "plena responsabilidad" en España.

A su juicio, dicho plan plantea unos "desafíos importantes" no solo para la seguridad de suministro, o de gestión, sino desde la "particular sensibilidad" que provoca la "dura crisis que se está viviendo como consecuencia de la invasión de Putin en Ucrania", algo que, de acuerdo con su reflexión, ha activado las "alarmas" en el ámbito de la energía nuclear con la ocupación de las centrales críticas para el país para Ucrania, pero también con el "antecedente y el recuerdo de episodios" --en alusión al accidente de la central nuclear de Chernóbil en 1986, que no quiere "volver a ver".

En esas tareas ha elogiado la capacidad del nuevo presidente, Juan Carlos Lentijo, del consejero que renueva por otro periodo su cargo, Javier Díes, así como del resto de consejeros del regulador nuclear que forman parte de "la garantía más importante de la seguridad nuclear" de España y a los que considera responsables de "algo tan relevante como la seguridad nuclear no solo desde el punto técnico, energético, económico, también lo es desde el punto de vista social y de progreso".

En sus elogios al CSN, ha definido a este organismo como "pieza clave y fundamental" para el buen funcionamiento del parque nuclear español durante muchos años y "en particular también en este momento", así como para la gestión y control de los residuos, en el transporte de los materiales radiactivos, la protección de los trabajadores, y la protección al impacto que las radiaciones, residuos, vertidos pudieran llegar a tener si no se toman las medidas para que esto no ocurra.

En su intervención, ha agradecido el trabajo del anterior presidente Josep María Serena i Sender y el impulso que dio al Plan Estratégico del CSN 2020-2025 alineado con los ODS y la Agenda 2030. Asimismo, ha elogiado el desempeño de Javier Dies, que como consejero más veterano en el pleno ocupó la presidencia en funciones del CSN desde la dimisión por motivos personales de Serena i Sender en "momentos particularmente delicados en los que la coordinación a nivel europeo fue fundamental".

En todo caso, ha vaticinado que en estos retos relevantes, el CSN encontrará la respuesta "más adecuada" en la dirección y gestión colegiada del pleno junto con los equipos técnicos de "este gran centro de trabajo" con todas las garantías y ofreciendo la tranquilidad, responsabilidad, la seguridad y profesionalidad que los ciudadanos reclaman y que la profesionalidad del centro estará en condiciones de poder aportar.

Tras las palabras de Ribera en la toma de posesión, a la que han asistido el resto de consejeros del CSN y expresidentes del organismo, así como los miembros de la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, ha seguido la intervención de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet.

En sus palabras, Batet ha elogiado al CSN como una de las primeras autoridades independientes en la democracia española y ha valorado la relación "intensa" del organismo con la Cámara Baja para lograr la "máxima confianza y credibilidad" de la sociedad española ante las seguridad nuclear y radiológica.

De ese modo, ha celebrado los pilares de "independencia, control, transparencia, máxima profesionalidad y capacidad técnica" sobre los que se construye el CSN y que durante cuatro décadas se ha encargado de una materia "absolutamente sensible" para dar la confianza a la ciudadanía de que su seguridad nuclear está "en buenas manos".

Por otro lado, ha subrayado que el acto de toma de posesión coincide con la celebración del Día de Europa en el que hay "muchos motivos" para celebrar los éxitos de la Unión Europea desde aquel 9 de mayo de 1950 y en el que se debe reivindicar "hoy, más que nunca" la unidad de los estados miembro y de sus ciudadanos.

"La unidad, nuestra unidad es el arma mejor y más eficaz para superar el ataque a nuestros valores de igualdad, libertad y justicia", considera la presidenta del Congreso.

Por último, ha expresado que no le cabe duda de que ante la crisis provocada por la invasión ilegal y brutal de Putin contra Ucrania, Europa saldará reforzada si se mantiene la unidad. "Nunca nos hemos arrepentido de actuar juntos y no podemos decir lo mismo de lo contrario", ha apostillado.

