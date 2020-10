SEO/BirdLife pide evitar el uso de pienso esterilizante para controlar palomas por ineficaz y dañino para otras aves

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ONG SEO/BirdLife ha solicitado la suspensión del uso de piensos esterilizantes como medida para controlar las poblaciones de palomas porque considera que es "ineficaz y peligroso" para otras especies de aves y para otros animales e insta a las administraciones que profundicen en el conocimiento científico previo a la toma de medidas.

Así, afirma que la puesta de dispensadores de este tipo de piensos puede ser perjudicial para otras especies, ya que la manera de acceder al alimento es muy sencilla, al tiempo que considera que el sistema hace muy difícil controlar la cantidad del compuesto que ingiere cada individuo y alerta del riesgo de contaminación secundaria sobre las aves y otros animales que depredan palomas, como el halcón peregrino.

Cuando se refieren a la ineficacia de los piensos esterilizantes, SEO/BirdLife cita a un estudio del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y la Agencia de Salud Pública 'Nicarbazin has no effect on reducing feral pigeon populations in Barcelona', que concluye que el uso de esta sustancia no tiene "ningún efecto" en la población de las palomas, lo que los autores atribuyen a que las hembras no ingerirían la cantidad suficiente para cumplir con su función.

Asimismo, señala que una posible razón podría deberse a que el pienso impregnado con esterilizante es menos atractivo para las aves, lo que explica que en los censos realizados en Barcelona se haya detectado una menor cantidad de palomas alrededor de los comederos.

Ante esta situación, opina que es necesario adoptar una postura preventiva antes de decantarse por un sistema. Por eso, reclaman a la autoridades sanitarias y ayuntamientos que se apoyen en literatura científica validada y rigurosa que analice los efectos de los compuestos.

Como alternativas al control de las poblaciones de palomas, SEO/BirdLife plantea realizar medidas como la limitación de agua, alimento o lugares de nidificación, opciones cuya "eficacia está comprobada" según la ONG.