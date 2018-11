SEO/BirdLife reclama la aprobación de una Ley de Cambio Climático ambiciosa ante el consenso parlamentario unánime

Publicado 31/10/2018 13:04:27 CET

La ONG SEO/Birdlife ha reclamado la aprobación de una Ley de Cambio Climático ambiciosa tras realizar una consulta a los principales grupos con representación parlamentaria que indica un consenso mayoritario y apoyo a 45 propuestas presentadas por la ONG y exige al Gobierno que ponga fin a los "injustificados retrasos".

SEO/BirdLife destaca el consenso de PSOE, PP, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís e insiste en que España no puede seguir a la cola de la Unión Europea en disminución de emisiones a la atmósfera pero también en el asentamiento de una base jurídica sólida y coherente con el nivel del fenómeno.

La ONG remitió el pasado verano una propuesta con 45 puntos a todos los grupos parlamentarios para que se incluyeran en el futuro proyecto de ley de cambio climático y les pidió que respondieran si estaban o no de acuerdo para evaluar el compromiso de los partidos políticos.

El resultado de esta encuesta concluye que "existe consenso" entre los grupos de izquierda, derecha y centro consultados para que se apruebe un texto normativo "exigente y moderno que implique a todos los sectores de la sociedad".

La directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha celebrado que el barómetro climático refleja una "realidad esperanzadora: existe mayoría parlamentaria para una ley ambiciosa y justa".

En este contexto, Ruiz pide a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ponga fin al retraso injustificado y publique un borrador de ley "ejemplar" ya que parece que apoyos "no le van a faltar" en los distintos grupos parlamentarios.

"Veremos qué propone ahora el Ejecutivo pero si no hubiera avances suficientes no dudaremos en acudir al tercer poder: el judicial, como ya se está haciendo con éxito en otros países. Porque España no se merece una ley absurda, tal y como ya advertimos este verano, sino una verdadera ley, digna de un país a la altura de los grandes retos del siglo XXI", ha advertido Ruiz.

La ONG considera que una ley que recoja su propuesta situaría a España en el "liderazgo internacional del compromiso mundial contra el cambio climático" y crearía miles de puesto de empleo de calidad en muchos sectores y zonas y nuevos mecanismos independientes de control de la actuación de las grandes empresas y poder ejecutivo en materia de cambio climático.

El portavoz de Clima y Energía de SEO/BirdLife, David Howell, ha insistido en que numerosos países del entorno ya cuentan con leyes de cambio climático con diferentes niveles de exigencia y compromiso.

"La española no puede esperar más. En un ambiente de crispación política cada vez más intenso, la ley de cambio climático y transición energética presenta una oportunidad importante para demostrar que los grupos políticos son capaces de dejar de lado sus diferencias en una cuestión tan fundamental para el presente y el futuro del país y el mundo, como es el cambio climático", concluye.

CONSENSO Y DISCREPANCIA

La ONG expone que las principales medidas de consenso entre los grupos parlamentarios son la creación de un comité de expertos que asesore y fiscalice al Gobierno; un fondo y un consejo de transición justa que sustente la transición de los sectores más vulnerables, y un nuevo registro de hábitats y especies más vulnerables al cambio climático; pedir al Banco de España que analice los riesgos de inversiones, acciones y deudas y unos presupuestos públicos así como un régimen fiscal e instrumentos financieros alineados con los planes de lucha contra el cambio climático.

También coinciden en asegurar que las medidas de lucha contra el cambio climático no afecten de forma negativa a los recursos naturales y la biodiversidad, prohibir financiar con fondos públicos de proyectos que frenen la descarbonización y exigir a las empresas más importantes que comuniquen sus riesgos ligados al cambio climático y objetivos voluntarios de reducción de emisiones.

Sin embargo, la consulta también deja en el aire puntos discrepantes entre los distintos partidos sobre el ritmo de reducción de las emisiones o la incorporación de energías renovables, la fiscalidad o la rendición de cuentas del Gobierno.