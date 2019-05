Unidas Podemos lleva los Fridays por Future al Congreso pidiendo declarar el estado de emergencia climática

Publicado 22/05/2019 13:02:43 CET

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha registrado este miércoles su primera iniciativa de esta XIII Legislatura, en la que reclaman al Gobierno que declare a España en "estado de emergencia climática", tal y como ya han hecho otros países de la UE, como Reino Unido e Irlanda.

La portavoz parlamentaria del grupo confederal, Irene Montero, ha destacado la intención de Unidas Podemos de buscar "los mecanismos parlamentarios" necesarios para poner este tema sobre la mesa en los próximos meses y espera que las iniciativas de su grupo se acaben traduciendo en "leyes concretas" que desemboquen en "cambios concretos" en el sistema productivo del país y en la forma en la que los ciudadanos conviven para "respetar más el planeta".

Entre los objetivos que se marcan, según ha explicado, está la "drástica" reducción de emisiones de CO2 en un 90% en 2040, afrontar una transición energética que dirija al país hacia las renovables, cuidar las empresas electrointensivas y los sectores productivos estratégicos del país, asegurando la creación de empleo y la transición justa para todas las personas trabajadoras, rehabilitar 500.000 viviendas o recuperar la gestión pública del agua, entre otras.

BANCA PÚBLICA PARA FINANCIAR PROYECTOS ECOLÓGICOS

Pero la iniciativa más destacada es la intención de Unidas Podemos de crear una banca pública específica para la financiación de los proyectos de transformación ecológica.

Ha sido el portavoz de Medio Ambiente del grupo confederal, el diputado de Equo Juantxo López de Uralde, quien ha explicado que esta banca se pondría en marcha, según la iniciativa 'morada', con los 60.000 millones de euros que los españoles "prestaron a la banca" hace años. Esa cantidad, apunta López de Uralde, se recuperaría para producir beneficios en favor de la lucha contra el cambio climático.

Pero, además, los de Pablo Iglesias recuperarán la proposición de ley de Cambio Climático y Transición Energética que ya presentaron en la anterior legislatura, así como otras iniciativa que se "irán desgranando en los próximos meses".

A PETICIÓN DE LA CALLE

"Desde este grupo nos tomamos en serio la lucha tal y como nos la están reclamando los movimientos sociales desde la calle", ha apuntado López de Uralde, quien ha recordado que los jóvenes se están manifestando en los últimos tiempos para alertar de que se les está dejando el planeta "hecho una mierda".

En este sentido, ha recordado que la ONU ha pedido a los países que reduzcan sus emisiones en un 50% antes de 2030 y ha señalado que si España no cambio "no va a llegar". López de Uralde ha insistido, en este sentido, en la necesidad de hacer de las políticas de cambio climático una "prioridad" y recordando las "consecuencias ambientales y económicas" que puede tener el país si no se gestiona con rapidez el cambio climático.