Verdes Equo celebra el rechazo en la Eurocámara al gas y nuclear como verdes y pide inversión masiva en renovables

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Verdes Equo, Florent Marcellesi, ha celebrado el rechazo de la Eurocámara a la propuesta de la Comisión Europea para incluir como inversiones sostenibles el gas y la nuclear dentro de la taxonomía europea para la transición energética e insta a impulsar las energías renovables.

Marcellesi, representante de los Verdes pide a los eurodiputados que rechacen el acto delegado de la Comisión Europea en la votación definitiva que tendrá lugar en el plenario a principios de julio.

"El gas y la energía nuclear no son energías verdes. Son energías del pasado. El Green New Deal no debe utilizarse para financiar energías sucias que dañan el medio ambiente y el clima y que suponen riesgos inasumibles. Nos enfrentamos a una crisis climática y a una crisis del coste de la vida. Con la guerra en Ucrania, la UE debe urgentemente independizarse del uranio y el gas rusos", ha manifestado en un comunicado el coportavoz de Verdes Equo y exeurodiputado.

A su juicio, ahora la UE tiene la oportunidad de tomar el liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático y establecer el estándar para la inversión en la economía climáticamente neutral. "Necesitamos una inversión masiva en energías renovables y ahorro energético", ha reclamado.