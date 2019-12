VOX cuestiona el activismo de Greta Thunberg: "Estaría mejor en el colegio"

Publicado 10/12/2019 11:12:38 CET

El portavoz parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha cuestionado el activismo de la adolescente sueca Greta Thunberg, que se encuentra estos días en Madrid para participar en los actos convocados en la capital con motivo de la Cumbre del Clima (COP25).

"Yo lo que pienso es que estaría mucho mejor en el colegio", ha explicado Espinosa de los Monteros en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press en la que se también ha criticado la actitud de la familia de la adolescente.

"Quizás algún día (Greta Thunderg) les pida cuentas a sus padres de la manipulación que están haciendo con ella", ha indicado el dirigente de Vox quien ha evitado abundar más en el tema "por respeto a la infancia".

Ha expresado, no obtante, su "respeto" a las manifestaciones convocadas en Madrid y al cambio climático, pero ha criticado a quienes pretender "imponer una agenda contraria a los valores occidentales, que es donde mejor se trata el clima".

Espinosa de los Monteros ha asegurado que "nadie niega el cambio climático", pero considera que "se está manipulando, especialmente desde la izquierda, para intentar hacer lo que no han conseguido políticamente, que es imponer su visión marxista de la vida". Ha advertido, además, de que "si se hunde el turismo, la industria del automóvil en España cada vez habrá más gente en paro".

En su opinión, "si de verdad les preocupa (a los dirigentes políticos) tanto el cambio climático no estarían quejándose en occidente, que es donde mejor se trata el clima, sino en Asia, en los países comunistas que es donde realmente el clima está perjudicado"

El portavoz parlamentario de Vox ha negado, asimismo, que los aviones sean los medios de transporte más contaminantes y puso como ejemplo los aeronaves recientemente incorporadas por Iberia. "Me ha explicado un piloto que el coste de pasajero en queroseno es de dos litros y no hay coche en el mundo capaz de generar solo dos litros a los 100 kilómetros de consumo; no solo es el método más eficiente que se conoce, sino que la polución se produce a un nivel de altura que es mucho menos perjudicial para la atmósfera", ha indicado.

Por ello, ha recomendado a "todos estos adalides del cambio climático que viajan en aviones privados y llegan en grandes coches que consumen muchísimo que busquen otra manera de señalar a los culpables".