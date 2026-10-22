WWF avisa de que, tras los incendios, las lluvias intensas "pueden arrastrar toneladas de cenizas y contaminar ríos"

Las tormentas arrastran cenizas - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

WWF advierte, tras la "grave campaña" de incendios forestales vivida este verano, de que la emergencia "no termina cuando se apagan las llamas", ya que hay "una segunda amenaza" sobre los territorios quemados: "las lluvias intensas pueden desencadenar riadas, arrastrar toneladas de suelo y cenizas y contaminar ríos, embalses y captaciones de agua potable". Cuando los incendios ya se han apagado, la ONG avisa de que España "sigue sufriendo consecuencias del fuego". De hecho, señala que "la desaparición de la cubierta vegetal y la pérdida de materia orgánica han dejado los suelos desprotegidos y reducido su capacidad para absorber el agua".

La organización asegura que este problema "se traduce en que las precipitaciones intensas del otoño pueden generar fuertes escorrentías que arrastran tierra, cenizas, piedras y restos vegetales hacia los cauces, provocando procesos erosivos, problemas de calidad del agua y avenidas aguas abajo".

De hecho, afirma que esta situación "ya se está haciendo visible en varias de las zonas afectadas" y destaca que las lluvias intensas registradas en los últimos días en el arco mediterráneo "vuelven a poner de manifiesto los riesgos asociados a los terrenos quemados".

En la Comunidad Valenciana, municipios afectados este verano por el incendio de la Vall d'Uixó, como Alfondeguilla o Alcudia de Veo, han registrado precipitaciones importantes, mientras que en Cataluña episodios recientes de lluvias intensas aconsejan extremar la vigilancia en zonas incendiadas como Carme, en Anoia, o la La Bisbal d*Empordá.

En estos territorios, todavía con una cobertura vegetal reducida, las precipitaciones pueden aumentar la escorrentía, la erosión y el arrastre de cenizas y sedimentos hacia los cauces, por lo que resulta esencial identificar y proteger cuanto antes las áreas más vulnerables.

En cuanto al balance de incendios, a falta del cierre definitivo, WWF lamenta que "los datos confirman la gravedad de la campaña". Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), hasta el 19 de octubre habían ardido 301.299 hectáreas, lo que supone un 139% más que la media del último decenio. Se han registrado 49 grandes incendios forestales, frente a una media de 23, que han concentrado unas 241.000 hectáreas quemadas.