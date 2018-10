WWF y SEO/BirdLife piden incorporar la visión científica y ambiental al debate de la nueva PAC que regirá desde 2020

Publicado 19/02/2018 17:03:28 CET

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones SEO/BirdLife y WWF han instado al Gobierno española a que abogue por incorporar la visión científica y ambiental en el debate de la nueva Política Agrícola Común (PAC) para que sea "justa, sostenible, saludable y responsable" de modo que cumpla los objetivos para los que fue creada.

Las dos ONG, en el marco de su campaña 'Living Land' (Por un campo vivo), denuncian que la PAC "no cumple" los requisitos para los que fue creada y que no es "adecuada" ni desde el punto de vista ambiental ni socioeconómico" y consideran que los resultados ponen de manifiesto la dificultad de continuar justificando los "miles de millones de euros" que se invierten en la PAC cada año si no se abordan cambios significativos.

El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea se ha reunido este lunes en Bruselas para poner sobre la mesa las claves que determinarán la futura PAC que entrará en vigor en 2020.

En este contexto, exigen a los responsables políticos que incluyan la evidencia científica y el conocimiento técnico para que las medidas tengan la ambición ambiental necesaria y que la sociedad civil pueda hacer un seguimiento pormenorizado del proceso de revisión de ésta.

En la sesión del Consejo de Ministros se ha puesto sobre la mesa cuestiones como la distribución de pagos, el desarrollo rural y la arquitectura medioambiental.

Si bien, lamentan que España siga reuniéndose para "tejer alianzas" con estados miembros pero no establezca los mecanismos "suficientes y adecuados para que desde la sociedad civil" se pueda hacer un seguimiento pormenorizado del proceso de revisión de la PAC y poder contribuir en la búsqueda de las mejores propuestas para la agricultura y la ganadería española.

De hecho, denuncian que a día de hoy, no existe un posicionamiento detallado del Gobierno ante este proceso de reforma, cosa que sí han hecho algunas comunidades autónomas, como Aragón o Castilla la Mancha. Las ONG insisten en que sin un proceso plural y trasparente, se seguirán poniendo parchas a una política que requiere una enmienda a la totalidad.

ESTUDIOS CIENTÍFICOS

Según el estudio '¿Funciona la PAC para su propósito?' ha contado con la participación de decenas de científicos y expertos para evaluar impactos económicos, sociales y ambientales, la PAC "no cumple los requisitos para los que fue creada" y "no es adecuada" ni desde el punto de vista ambiental ni socioeconómico, por lo que es difícil de seguir justificando los "miles de millones" de euros de esta política al año si no se abordan cambios significativos.

Las ONG consideran que la petición formulada el pasado 8 de febrero por ocho europarlamentarios de Partido Popular Europeo, de Francia, Grecia, Portugal y España, --que solicitaron postergar la actual PAC hasta 2024-- supondría prolongar un sistema "demostradamente perjudicial para el medio ambiente", que contribuye al cambio climático (el 10% de las emisiones de CO2 de la UE se deben al sector agrario), la biodiversidad, y el tejido socioeconómico rural.

WWF y SEO/BirdLife lamentan que precisamente la propuesta llega de los países mediterráneos, que son los más amenazados por los episodios cada vez más frecuentes de sequía, lluvias torrenciales y temperaturas extremas propiciadas por el cambio climático. En ese sentido, recuerdan que estos fenómenos afectan de manera directa a los cultivos, a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos que proveen al agricultor, como por ejemplo la acción beneficiosa de los polinizadores.

Al mismo tiempo, recuerdan que el estudio publicado en la revista Conservation Letters muestra de qué manera los programas agroambientales de la PAC no han logrado invertir la tendencia negativa de las poblaciones de muchas especies de aves agrícolas.

El estudio analiza también el efecto que ha tenido sobre las aves la declaración de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y la aplicación anexo I de la Directiva de Aves. Solo en España, y según datos del programa Sacre, se han perdido más de 64 millones de aves ligadas al medio agrario en los últimos 20 años.