Unos 110.000 voluntarios trabajarán para recoger más de 21 millones de kilos de comida

Actualizado 23/11/2015 13:21:26 CET

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Bancos de Alimentos, junto a los 55 bancos que la integran, ha lanzado por tercer año consecutivo su campaña de recogida de alimentos con la que esperan recolectar con la ayuda de 110.000 voluntarios más de 21 millones de kilos de comida para 1,7 millones de personas necesitadas en España. La gran recogida tendrá lugar los próximos días 27 y 28 de noviembre --en Madrid, también el 29-- en 10.100 superficies de alimentación de todo el país.

El presidente de la Federación, Nicolás Palacios, ha hecho un llamamiento especial a la sociedad española para que colabore y poder entregar así los 100 kilos de alimentos por persona al año que donaban cuando comenzó la crisis económica --momento en el que ayudaban a un millón de personas--. En 2012 y 2013 fue cuando notaron más la virulencia de la crisis pues sólo podían entregar 75 kilos de comida por persona al año y el año pasado esta cantidad se recuperó un poco al llegar hasta los 86 kilos.

En todo caso, el objetivo es poder entregar los 115 kilos de comida por persona al año que recomienda la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, lo que significa 300 gramos al día por persona.

Concretamente, este año, los alimentos "estrella" que piden a los ciudadanos son: Leche, aceite, conservas de pescado y carne, alimentos para niños como galletas, y legumbres cocidas, en lugar de secas. "La gente necesitada muchas veces tiene complicado cocinar los alimentos, por eso, ante las peticiones que hemos recibido, preferimos que se donen productos cocinados y precocinados", apunta Palacios.

La campaña de este año se celebrará bajo el lema 'El hambre sigue ahí' y para llevarla a cabo se necesitará la ayuda de 110.000 voluntarios que dediquen cuatro horas de su tiempo para invitar a los ciudadanos que se acerquen a comprar a su supermercado habitual, a donar parte de su cesta. También se recogerán alimentos en un importante número de empresas, colegios e instituciones.

DONACIÓN A TRAVÉS DEL MÓVIL

Además, en esta tercera edición, se ha habilitado una 'app' de donación para el móvil que también podrá utilizarse a lo largo del año. Se trata de una aplicación gratuita disponible para Android y Apple a través de la cual el donante puede realizar su aportación con un solo 'clic' escogiendo entre un abanico de cestas de alimentos virtuales valoradas entre 5 y 25 euros. La donación puede realizarse con tarjeta de crédito o PayPal. Por otro lado, también se podrá colaborar con un SMS solidario enviando la palabra 'alimentar' al 28052.

Según ha explicado el presidente de la Federación, la cantidad de alimentos recolectada en estas campañas supone casi un 20 por ciento de las toneladas que entrega la Federación al año. Por ello, Palacios ha animado a la población a colaborar, aunque ha precisado que confía en los españoles pues son "muy solidarios".

En cualquier caso, ha insistido en el problema del despilfarro ya que en Europa, cada año, se tiran 89 millones de toneladas de comida --ocho millones en España--. Según ha añadido citando datos de la FAO, con una tercera parte de esos alimentos despilfarrados "se acabaría con el hambre en la Tierra". Además, ha precisado que el 42% de este despilfarro se produce en los hogares, frente al 39% en la industria y el 14% en los restaurantes.

"Muchas veces nos preguntan: '¿Por qué no vais a los restaurantes que allí sobra comida?'. Pues primero porque es complicadísimo, segundo porque habría que tener una cadena muy controlada para que no hubiera ningún alimento que se deteriorara y tercero, porque no es significativo, lo es mucho más en la industria y ahí sí que estamos intentando recoger los alimentos, en Mercamadrid, Mercabilbao, etcétera", ha apuntado. Asimismo, ha recomendado a las familias que hagan la compra con una lista para despilfarrar menos.