Unas 3.500 personas corren en la Casa de Campo de Madrid contra la violencia y la desigualdad de las niñas

Publicado 09/02/2020 17:44:21 CET

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unas 3.500 personas han corrido este domingo, desde las 9.30 horas, en la Casa de Campo de Madrid contra la violencia y la desigualdad de las niñas, en el marco de la 9ª edición del circuito de carreras solidarias de Entreculturas, que tendrá lugar en un total de 11 ciudades españolas.

Los fondos recaudados se destinarán a 'La Luz de las Niñas', un proyecto educativo que se desarrolla en quince países de América Latina o África, y que busca que "8.235 niñas dejen de sufrir desigualdades y puedan estar protegidas frente a la violencia".

"Es una manera de demostrar que la gente es sensible, que no es verdad que la gente no responda a los problemas sociales y que no este comprometida con lo que le pasa a los demás. Para estas niñas es importante ver que no están solas", ha señalado la directora de Comunicación de Entreculturas, Raquel Martín.

Gemma Mengual, nadadora de sincronizada y medallista olímpica, ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida y la jornada ha estado amenizada por el grupo de música Kubbo.

La deportista, que ya ha colaborado antes con esta iniciativa, ha incidido en que le encanta la finalidad de la carrera, "el hacer todo lo posible por garantizar la educación a miles de niñas que están en situación de violencia extrema". "El deporte ayuda a unir y a hacer algo juntos. Genera fuerza", ha manifestado.