Unas 400 personas se manifiestan en Valladolid contra la violencia de género

Actualizado 25/11/2007 17:00:29 CET

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 400 personas se manifestaron hoy en Valladolid en el Día Internacional contra este tipo de hechos y actitudes con el fin de pedir el cese de la violencia contra las mujeres.

En la capital vallisoletana se dieron cita unas 400 personas que recorrieron las principales calles de la ciudad bajo el lema 'Ante la violencia, no hay más palabras', convocados por la Coordinadora de Mujeres, para finalmente dar lectura a un manifiesto al que puso voz la periodista de la Cadena Ser Eva Moreno.

Entre los asistentes no sólo estuvieron ciudadanos anónimos, sino representantes de sindicatos, organizaciones agrarias o partidos políticos, que fueron precedidos en la manifestación por una pancarta totalmente negra en señal de duelo por las 69 víctimas mortales registradas en lo que va de año en España.

En el manifiesto se establece como objetivo principal la "plena" erradicación de la violencia de género, para lo que se consider4a necesario partir de la realidad en la que se vive, en la cual "a las mujeres" se les "considera como un colectivo cuyo orden de importancia está por debajo de los grandes problemas de Estado, incluso por debajo del denominado políticamente 'terrorismo' a pesar de que el número de asesinatos por motivo de género es muchísimo mayor".

Asimismo, el manifiesto criticó que "a las mujeres amenazadas no se les da especial protección, siendo en muchos casos asesinadas" y añadió que la violencia de género o "violencia machista" es una "amenaza contra la ciudadanía, contra la libertad, los derechos de la persona, y sobre todo, contra la dignidad y la integridad de las mujeres".

CONCIENCIACIÍON SOCIAL.

Ante esta situación, se pide una "reacción" y hacer que la violencia de género deje de ser un problema "aislado y exclusivo" de las mujeres, ya que detrás de cada caso "hay una historia, una familia", por lo que el número de personas afectadas se "multiplica".

En este contexto, Clara del Olmo, de la Coordinadora, aseguró que la Ley no está funcionando y, aunque su creación "fue estupenda", todos los instrumentos que se crearon a su amparo no hacen que sea efectiva "porque no se cumple".

"Hay muchísimas mujeres a las que se criminaliza en pleno juicio, no se están concediendo ni la mitad de órdenes de alojamiento que se piden, tampoco éstas son efectivas", dijo Del Olmo, quien calificó de "terroríficas" algunas sentencia como la conocida en Valladolid sobre una mujer a la que se restó credibilidad cuando denunció maltrato por su "alto nivel intelectual". "Cómo podemos consentir eso, más en un juzgado que se dedica a eso", se quejó.

Por su parte, Marisol Morais, perteneciente al mismo colectivo, destacó la importancia de los medios de comunicación y criticó los programas "basura" que transmiten valores como la de lástima por un hombre que recibió el rechazo de una mujer a su propuesta de matrimonio y después supuestamente la mató a puñaladas.

"Es la idea que se ha transmitido a la gente que lo veía", dijo Morais, quien exigió que se termine con esos programas que dan una idea de la mujer que no es así.