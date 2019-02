El 80% de las empresas no tiene Planes de Movilidad frente a las 200 muertes al año en accidentes laborales de tráfico

Publicado 12/02/2019 9:30:34 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 79,5% de las empresas españolas no tiene implantado un Plan de Movilidad cuando, según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (MEYSS), murieron 208 personas en 2016 en accidentes laborales de tráfico.

Por sectores, son las empresas del sector transporte y del sector logística las que más cuentan con este tipo de planes, en un 43,24% y un 36,36% de los casos, respectivamente, según concluye el 'Estudio de Seguridad Vial en el ámbito laboral en 2017', elaborado por Fundación Mapfre y Quirón Prevención, y que reúne más de 500 encuestas a empresas españolas.

Según datos del INSST y del MEYSS puestos de manifiesto por el informe, las muertes por accidentes de tráfico representaron en 2016 un 33% del total de muertes por accidentes de trabajo, y un 11,5% del total de accidentes de tráfico en España.

Según el análisis realizado por Fundación Mapfre y Quirón Prevención, si bien el número de accidentes de trabajo en los últimos 10 años se redujo un 42,91%, el número de accidentes laborales de tráfico se redujo un 22,48%, estando en porcentajes superiores en 3 puntos en el porcentaje de accidentes laborales de tráfico sobre el total de accidentes de trabajo, con un 8,52% en 2007 y un 11,56% en 2017.

Otros de los datos que aporta el documento es que el 80% de los accidentes laborales de tráfico 'in misión' (durante el horario de trabajo) lo tienen hombres. En cambio, los accidentes 'in itínere' (en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su puesto de trabajo), lo tienen a partes iguales hombres y mujeres. La edad media de los accidentados se sitúa en los 37,5 años y es el turismo en un 50% de las ocasiones, el vehículo con el que se producen los siniestros viales.

Además, el 50% de los vehículos tiene una edad media menor de 10 años, cuando la media del parque automovilístico español, a fecha de julio de 2017, se situaba en 14 años. Más de la mitad de las empresas encuestadas afirman que los vehículos de los que disponen tienen más de 5 años.

LAS EMPRESAS NO REALIZAN CONTROLES SOBRE LA VIGENCIA DEL CARNÉ

Otros de los datos que aporta el informe es que el 62% de las empresas encuestadas no analizan las causas y/o circunstancias de los accidentes de tráfico de sus empleados (ya sean 'in itínere' o 'in misión').

Además, menos del 40% de las empresas valora o requiere una actitud "responsable" a sus trabajadores (no se controla la vigencia del permiso o si se han perdido puntos; no hay criterios de descanso en los desplazamientos; no hay normativa propia de uso del móvil en el coche; no se analizan los accidentes de tráfico, etc.).

De hecho, más del 60% de las compañías no realiza un control sobre la vigencia del carné de conducir de los trabajadores que realizan desplazamientos con vehículo durante su jornada laboral.

Asimismo, solo el 30% han establecido la prohibición de uso de teléfono móvil durante los desplazamientos y más del 80% no realiza ninguna acción dirigida al control o concienciación del consumo del alcohol, sustancias o productos estupefacientes o fármacos.

Y la mayoría de empresas (54%) no realiza ningún tipo de formación a sus trabajadores en materia de Seguridad Vial. Solo el 7% la realiza de forma práctica en centros especializados.