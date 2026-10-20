El 88% de profesores cree que los colegios priorizan comprar dispositivos por encima de su utilidad, según un estudio

Archivo - Una niña usando la tablet en el colegio - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 88% del profesorado y el 90% de los responsables de TI de los centros coinciden en que la inversión de los colegios se centra en comprar dispositivos, por encima de su utilidad pedagógica.

Así lo recoge un nuevo estudio europeo encargado por Epson y realizado a partir de una encuesta a 3.360 personas en Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, España y Polonia, que revela "un desajuste entre la cantidad de tecnología presente en las aulas y hasta qué punto esta apoya realmente el aprendizaje".

El 80% de los alumnos españoles afirma que usa la tecnología en casi todos los ámbitos de su vida, y el 58% espera un uso intensivo de la tecnología en el aula.

Por su parte, el 66% de los responsables de TI de los centros coincide en que las escuelas han incorporado más tecnología en el último año.

Gran parte del profesorado (73%) afirma que, aunque la adopción de la tecnología se ha acelerado, su uso eficaz no ha avanzado al mismo ritmo.

Además, el 70% del profesorado encuestado en España y el 76% de los responsables de TI de los centros coinciden en que la educación ha invertido en tecnología "más rápido de lo que puede integrarse de forma efectiva".

En lugar de rechazar la tecnología, el 88% del profesorado y el 92% de los responsables de TI de las escuelas españolas aseguran que hace falta un uso más equilibrado de la misma.

El 92% del profesorado afirma que equilibrar mejor el uso de la tecnología con los métodos de enseñanza tradicionales podría mejorar los resultados del alumnado.

Al mismo tiempo, los investigadores pidieron al profesorado que valorara sobre 10 si considera que los centros cuentan con suficiente disponibilidad de tecnología y formación para lograr los mejores resultados del alumnado. De media, el profesorado puntuó a los centros con un 5 sobre 10, donde 1 significa "nada suficiente" y 10 "totalmente suficiente". Los responsables de TI de los centros otorgaron una puntuación de 4,7 sobre 10.