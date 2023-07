Abanicos, agua y ventiladores, aliados contra el calor en los colegios electorales del sur, centro y este del país

Muchos votantes de estas CC.AA se han decantado por acudir a las urnas primeras horas de la mañana para evitar el calor de las horas centrales

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El calor se ha dejado notar en los colegios electorales de las provincias del sur, centro y este del país --donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había pronosticado las temperaturas más altas para este domingo de elecciones generales--, por lo que los abanicos, el agua y los ventiladores han acompañado a miembros de la mesa y votantes que, en su mayoría, se han decantado por acudir a primeras horas de la mañana para evitar las horas centrales del día.

Por ejemplo, en los colegios electorales de Aragón, en las mesas electorales de la capital aragonesa, los presidentes y vocales han manifestado que conforme avanzaba la mañana se notaba "más calor", mientras los apoderados de las diferentes fuerzas políticas alternaban la ayuda a los ciudadanos con la búsqueda del aire de los ventiladores.

Precisamente, muchos de los votantes entraban en los colegios a la voz de: "¡Qué calor hace aquí!". En muchos casos, han indicado que pasarán el resto del día en la piscina para "llevar mejor" las altas temperaturas de este domingo. En Zaragoza, los candidatos al Congreso y al Senado han ejercido su derecho al voto antes del mediodía.

Además, el servicio de urgencias y emergencias sanitarias 061 de Aragón ha incrementado su dotación de medios este domingo para atender posibles incidencias durante la jornada de elecciones generales que vive España, también aquellas que puedan estar vinculadas con el calor.

En La Rioja, el reparto de agua y los sistemas portátiles de climatización han sido los principales métodos que, sobre todo por parte municipal, se están utilizando en esta jornada de votaciones en los colegios electorales para combatir las altas temperaturas. Este domingo, la AEMET ha declarado una situación de riesgo amarillo en la Ribera del Ebro riojana, con temperaturas máximas que, entre las 13 y las 21 horas, podrían llegar a los 39 o incluso 40ºC en la zona de La Rioja Baja.

En Logroño, con unos 20 a 25ºC al comienzo del día y una brisa que aportaba algo de frescor al ambiente, los colegios electorales han estado animados, con mucha gente que ha querido aprovechar las primeras horas para ejercer su derecho a voto sin sufrir las temperaturas extremas del mediodía.

En cualquier caso, en la capital riojana, por parte del Ayuntamiento se han instalado aparatos de ventilación en cuatro polideportivos: Madre de Dios, Vélez de Guevara, Madrid-Manila y Las Gaunas, ya que se ha determinado por parte de los técnicos y de la Junta Electoral Central que es donde peores condiciones de calor se podrían dar durante este día. También se ha repartido agua a los miembros de las mesas.

En el caso de Calahorra, una de las localidades riojabajeñas donde se podrían llegar a dar las temperaturas más elevadas, también se han colocado sistemas portátiles de climatización en cuatro pabellones y en la Escuela de Música, entre otros espacios. Además, por parte del Consistorio, se han distribuido por los diferentes colegios electorales cámaras frigoríficas y agua fresca a los miembros de las mesas.

En Andalucía, los votantes están acudiendo a su cita con las urnas con altas temperaturas y avisos activos en las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada, donde se esperan valores de hasta 40ºC. Además, la mayoría han tenido que hacer un parón en sus vacaciones para escaparse a sus ciudades de origen con el fin de ejercer su derecho al voto.

Así se ha podido comprobar en el colegio la Salle de Sevilla, que ha registrado gran afluencia de votantes a primera hora de este domingo, en su mayoría, personas de avanzada edad que han aprovechado la mañana para votar y que han coincido en señalar que, "independientemente del calor", suelen acudir a votar a horas tempranas.

Otros votantes han ejercido el derecho al voto una vez constitutidas las mesas para poder aprovechar el domingo en la playa o la piscina. "Vamos a votar y después nos vamos a la playa. Si hay que venir se viene, es un momento importante y da igual que sea 23 de julio o diciembre. Hay que votar", ha señalado a Europa Press una de estas votantes.

Las mesas electorales, rodeadas de ventiladores y votantes con abanico, se han constituido sin incidencias en el colegio de la Salle, faltando solo un presidente y un vocal, motivo por el cual se han quedado dos de los suplentes llamados a las mesas. "Me he tenido que venir de mis vacaciones, me han fastidiado", ha lamentado uno de los suplentes.

En situación similar se encontraba otra sevillana que ha tenido que viajar con su familia desde la costa onubense hasta la capital andaluza a primera hora de esta mañana interrumpiendo sus días de descanso para votar. "Venimos de la playa, precisamente venimos los cuatro -la familia entera- de Matalascañas (Huelva) para votar y mucho tráfico en la carretera y cola aquí, que se creían que la gente no iba a venir a votar y la gente está viniendo porque estas elecciones hay que votar", ha afirmado.

Asimismo, esta madre de familia ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que hace "mucho calor", pero ha insistido en que "hay que votar". Del mismo modo se ha manifestado otra joven que ha señalado que las colas para ejercer el derecho al voto son "importantes" pero ha enfatizado en que "hay que votar". "Es un derecho que tenemos y hay que ejercerlo, abanico en mano", ha añadido, mientras otras personas usaban las propias papeletas electorales para combatir la subida del mercurio mientras esperaban su turno en la cola para llegar a las urnas.

Por su parte, un residente en la capital se ha quejado de las altas temperaturas que están soportando en algunos colegios electorales a pesar de la climatización excepcional de los mismos, así como de la escasez de mesas para votar "siendo un distrito tan poblado". "Estamos aguantando el tirón y hay mucha gente mayor", ha lamentado.

En el mismo sentido, varios miembros de una mesa electoral han apuntado que han tenido la suerte de tener el ventilador al lado pero "hace un poco de calor ya a estas horas y hay muchísima gente". "Hace calor porque en Sevilla siempre lo hace", han concluido.

Las altas temperaturas también se han dejado notar en los colegios electorales de Cataluña y, en aquellos que no tienen aire acondicionado, los ventiladores, los abanicos y las botellas de agua fría han ayudado a pasar el calor.

En Barcelona, además de las papeletas y las urnas, el Ayuntamiento ya anunció esta semana el reparto de hasta 18.000 botellas de agua --9.000 litros-- para los miembros de las mesas y ventiladores para centros de votación sin aire acondicionado. Las provincias de Girona y Lleida han activado este domingo los avisos de riesgo amarillo por altas temperaturas.

ALIVIO TÉRMICO EN EL NORTE DEL PAÍS

Por el contrario, la situación en el norte del país no contemplaba protocolos extraordinarios al respecto como ha ocurrido en Galicia, donde la jornada electoral ha transcurrido entre nubes y claros y, al final de la jornada, ya para el recuento, se espera que lleguen algunas precipitaciones derivadas de la entrada de un frente.

Así, los gallegos que no hayan optado por el voto por correo, lo que supera el 6 por ciento del censo total, están asistiendo a los colegios electorales con una temperatura agradable que, salvo en Ourense que llegará a los 28ºC, se situará en los 24ºC de media o incluso algo más frescas.

Los más madrugadores, incluso, han tenido que hacerse con una sudadera o chaqueta porque las mínimas se han situado en torno a los 14ºC en Santiago de Compostela, acompañados de una sensación de fresco.