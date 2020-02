Abierta la convocatoria de los IV Premios Razón Abierta para investigadores y docentes universitarios

Publicado 12/02/2020 17:32:36 CET

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y la Fundación Joseph Ratzinger/Benedicto XVI han convocado la IV edición de los Premios Razón Abierta para investigadores y docentes universitarios.

Los Premios buscan reconocer a aquellas personas que en su labor de investigación o docencia pongan en práctica lo que Benedicto XVI denominaba como "razón abierta".

"Este concepto se refiere a un uso de la razón que, partiendo de su ciencia específica, abre sus horizontes a comprender al hombre en su totalidad, evitando así caer en un empirismo o cientificismo vacío que no considera la realidad humana de manera realista y en su totalidad y que parcela el conocimiento a un solo aspecto de la misma", señalan desde la organización de los galardones.

El Premio consta de cuatro categorías: dos premios de 25.000 euros en Investigación y otros dos de 25.000 euros en la categoría de Docencia. En total, se concederán 100.000 euros.

Según informa la organización del Premio, se premiarán trabajos transdisciplinares que muestren desde su área científica una apertura a un principio integrador. "Es necesario, no sólo el diálogo con otras ciencias, sino la relación con la Filosofía y la Teología en aquel punto donde se encuentran las preguntas por un significado que la propia ciencia no puede satisfacer", indican, por lo que se reconocerán trabajos que cuestionen e incorporen explícitamente la reflexión sobre la antropología, epistemología, ética y sentido que hay en su ciencia particular, en las categorías de Investigación y Docencia.

El Premio está dirigido a docentes e investigadores universitarios, a título individual o como grupo de trabajo. Los investigadores podrán participar a través de publicaciones científicas y los docentes podrán hacerlo presentando sus programas académicos.

Los trabajos se podrán presentar a través de la web 'www.premiosrazonabierta.org' hasta el 13 de abril 2020, fecha límite de presentación. Los trabajos se podrán presentar en español, inglés francés e italiano.